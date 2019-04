Rogério Ceni encara desafio sem 'coringa' Ederson

No momento em que o Fortaleza entra em fase decisiva dos campeonatos que disputa no primeiro semestre, começam a ocorrer baixas significativas no elenco, notadamente no ataque e meio-campo.

A principal das baixas é o atacante Ederson, considerado pelo técnico Rogério Ceni, como um jogador versátil, um quase "coringa", que vinha auxiliando muito na variação de esquemas táticos montados por Rogério Ceni. Ederson vinha jogando atrás dos atacantes, como se fosse um meia criativo, para servir aos homens de frente e finalizar também.

Jogando dessa maneira, já fez 14 partidas com a camisa tricolor, marcando cinco gols. "O Ederson é um coringa para a nossa equipe, por fazer várias funções e temos precisado muito das atuações dele nos primeiros jogos do ano". Com essas palavras, Rogério Ceni havia elogiado o desempenho de Ederson, sem ainda saber da gravidade da lesão do atleta.

Dublê

O atleta vinha sendo "dublê" de meio-campista e de atacante. Agora, sem Ederson durante o período de recuperação de seis meses, Rogério Ceni vai ter de encontrar um outro jogador no elenco, que possa fazer a função que ele vinha desempenhando.

Alternativas

O Leão está classificado para a final do Campeonato Cearense, e também enfrenta o Vitória, na segunda-feira, pela Copa do Nordeste. Para o Cearense, já se encerraram as contratações.

No meio-campo, uma alternativa seria manter Dodô como titular na função de Ederson e conduzir o centroavante Wellington Paulista para o comando de ataque; Se for simplesmente trocar um atacante por outro, Marcinho já está pronto para iniciar as partidas e poderia substituir Ederson. Para a segunda competição, o Tricolor vai em busca de mais um atacante para suprir a carência no setor.

Outras baixas

O médico Glay Maranhão e o fisioterapeuta Albino Luciano deram entrevistas para explicar a situação do departamento médico tricolor. "Estamos liberando hoje para a transição os jogadores Nathan (zagueiro) e Tião (atacante das categorias de base); o atacante Matheus Alessandro deve ser liberado no início da próxima semana e o volante Paulo Roberto, que apresentou uma lesão muscular grau 1, no final da próxima semana", disse o médico Glay.

Derley

O médico e o fisioterapeuta falaram ainda da lesão do volante Derley, que apresentou um quadro mais sério que o de Paulo Roberto. Assim sendo, não há uma previsão exata de retorno do jogador. "Vamos fazer o possível para recuperar o Derley, antes da final do Campeonato Cearense", disse Glay Maranhão.

O volante Felipe, que estava contundido, já esteve no banco de reservas do jogo contra o Guarany de Sobral, pelas semifinais do Cearense e na próxima segunda-feira, já deverá ser relacionado para enfrentar o Vítória da Bahia.

"Nós temos um elenco pequeno, em torno de 19 a 20 jogadores aptos a atuar, mas as próximas contratações que formos fazer serão com o objetivo principal para o Campeonato Brasileiro", disse Ceni.