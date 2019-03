Rodada final da 2ª fase tem três vagas em disputa para seis times

A reta final da 2ª fase do Campeonato Cearense promete emoções fortes para as torcidas na luta por uma vaga nas semifinais e disputa pela liderança.

Restando apenas uma rodada para o fim da 2ª fase, muitas combinações são possíveis para as semifinais, já que com apenas o Vozão classificado matematicamente com 12 pontos, com seis equipes lutam por três vagas.

Floresta (2º com 10 pontos), Atlético (3º com 9), Guarany (4º com 9) fecham o G-4, com Ferroviário (5º com 8), Fortaleza (6º com 8) e Horizonte (7º com 7) ainda com chances.

Serão quatro jogos que definirão os classificados no dia 20, às 21h30: Ferroviário x Ceará, Fortaleza x Floresta, Atlético x Guarany de Sobral e Barbalha x Horizonte.

Com os seis primeiros colocados se enfrentando e um confronto direto dentro do G-4 - Atlético x Guarany de Sobral - as possibilidades de mudanças no G-4 na última rodada são grandes.

O G-4 só não muda se os quatro primeiros colocados vencerem ou empatarem seus jogos, se classificando Ceará, Floresta, Atlético/CE e Guarasol. Mas se houver um vencedor entre a Águia e o Cacique do Vale, os três times fora do G4 - Ferroviário, Fortaleza e Horizonte - terão chances.

A situação mais tranquila pela classificação são de Floresta e Guarany de Sobral, já que estarão classificados se empatarem seus jogos. Com esta combinação, um favorito estará eliminado do Estadual, o Fortaleza, e forçará o Ferroviário a vencer o Vozão para também não ficar de fora.

Para Atlético/CE, Fortaleza e Ferroviário, todos garantirão vaga se vencerem seus jogos, se juntando ao Ceará nas semifinais.

Para a dupla Fortaleza e Ferroviário avançarem de fase sem depender de resultados paralelos, só vencendo seus jogos. Caso empatem, dependerão de outros resultados.

Se empatar com o Vozão, o time coral precisará que Fortaleza e Horizonte empatem seus jogos, e o Atlético perca.

Para o Leão, o empate só servirá se o Ceará vencer o Ferroviário, o Atlético perder para o Guarany e Horizonte e Barbalha empatem.

No Fortaleza, o sentimento é um só: vencer ou vencer. "Nós dependemos, logicamente, de uma vitória, mas dependemos só da gente para a classificação. Deve ser muito difícil contra o Floresta, o jogo. O empate deve dar a classificação ao Floresta e a nós só interessa a vitória, mas ao menos fechamos a rodada dependendo só da gente", destacou o treinador do Leão.

Para o Horizonte, 7º colocado com sete pontos, a classificação é possível vencendo o já eliminado Barbalha, contando com derrota ou empate de Fortaleza e Ferroviário.

Liderança

Além das três vagas restantes, a liderança ainda está em disputa na última rodada. O líder Ceará, se vencer o Ferroviário, garante o 1º lugar. Caso empate ou perca, Floresta e Guarany não podem vencer.

"Somos o único time classificado e é preciso valorizar isso. O campeonato está muito legal, com as equipes menores muito bem. Ainda temos a disputa pela 1ª colocação, mas se a perdermos para o Floresta, eliminaria o Fortaleza, o que para ser sincero, não ficaria muito triste, sinceramente", disse Lisca, técnico do Ceará.