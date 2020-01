Rodada do Estadual tem definições, mas liderança segue em aberto

Com direito a rebaixamento, classificação à 2ª fase e time que ganhou sobrevida na luta pela permanência, quatro emocionantes jogos garantiram as primeiras definições do Estadual. Foi com esses ingredientes que o Campeonato Cearense chegou à 6ª e penúltima rodada, disputada ontem. A principal decisão, porém, ficou para a última e derradeira rodada, que será disputada neste fim de semana, com garantia de fortes emoções.

A primeira definição foi na parte baixa da tabela, com o Horizonte, que foi o primeiro rebaixado à Série B. Mesmo jogando no estádio Domingão, o Galo do Tabuleiro foi goleado por 4 a 1 para o Floresta e não tem mais chance de permanecer na elite estadual. Rômulo (2x), Renê e Caio Acaraú marcaram o triunfo do time da capital, enquanto Desailly descontou para o Horizonte.

O time comandado por Roberto Carlos chega à última rodada da primeira fase sem nenhuma vitória sequer. Em seis jogos disputados, acumulou cinco derrotas e um empate. O duelo era decisivo por ser um confronto direto, já que o Verdão da Vila Manoel Sátiro ocupa a vice-lanterna, com dois pontos.

O Floresta não pode mais ser alcançado pelo Galo, já que tem cinco pontos. O Verdão ganhou sobrevida na luta contra a degola.

Para se manter na Primeira Divisão, a equipe comandada por Luan Carlos precisa vencer o Guarany de Sobral e torcer por tropeços de Atlético ou Pacajus. Se um dos dois times não vencer, o Floresta escapará do rebaixamento com um triunfo simples.

Atlético e Pacajus, inclusive, não venceram nesta rodada. No estádio João Ronaldo, o time pacajuense ficou no 0 a 0 com o Ferroviário. O resultado, por outro lado, serviu para garantir a classificação do Tubarão da Barra à 2ª fase.

Título

Entretanto, o Ferrão não tem mais chances de brigar pelo título da primeira fase do Estadual, e com isso o Peixe não tem chances de conquistar a vaga para a Copa do Brasil de 2020 nesta etapa do certame.

Agora, para garantir seu espaço na torneio nacional do ano que vem, o time da Barra tem somente dois caminhos: precisa ser campeão do Campeonato Cearense ou então da Taça Fares Lopes, que será disputada no segundo semestre.

O Guarany só empatou em casa com o Caucaia e caiu para a 2ª colocação FOTO: DAN SEIXAS

No outro jogo da rodada, o Atlético foi derrotado por 2 a 1 para o Barbalha, no estádio Inaldão. Cléber e Leoni marcaram para o time da casa, enquanto Vinícius descontou para os visitantes. Com o triunfo, o Barbalha retomou a liderança e deixou a definição do título da primeira fase e também da vaga na Copa do Brasil para a última rodada.

A Raposa dos Verdes Canaviais disputará o primeiro lugar com o Guarany de Sobral, atual vice-líder, que ontem empatou em 1 a 1 com o Caucaia, no estádio do Junco.

Jacaré abriu o placar para os visitantes e Ciel, de pênalti, deixou tudo igual. O experiente atacante, inclusive, é o artilheiro do Estadual, com seis gols marcados até aqui.

A rodada final, portanto, promete emoção até o fim nos dois lados na tabela. Todos os quatro jogos serão disputados às 16 horas. Atlético e Caucaia se enfrentarão no PV; Ferroviário e Barbalha duelarão na Vila Elzir Cabral; no Raimundo de Oliveira, o Floresta encara o Guarany de Sobral, enquanto Pacajus e Horizonte, no estádio João Ronaldo, complementarão a rodada.