Robinson elogia trabalho de Enderson e projeta campanha segura

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, concedeu entrevista coletiva ontem, em Porangabuçu, e fez balanço do trabalho do técnico Enderson Moreira, elogiando bastante os métodos do treinador, crendo em uma campanha segura na Série A, com melhora de desempenho após a parada para a Copa América, em junho.

O mandatário alvinegro acredita que o treinador terá até lá um conhecimento mais profundo do grupo de jogadores, e por acreditar na qualidade do elenco, as contratações devem ser apenas pontuais.

"Já percebemos um dedo do treinador pelo que o time está fazendo em campo. O grupo está mais confiante, as mudanças táticas foram feitas, e o time vai evoluir muito. Com a vitória maiúscula contra o Grêmio, temos um prenúncio de bons resultados na Série A", disse Robinson.

Em seguida, o presidente do clube elogiou o grupo de jogadores, afirmando que as contratações não serão em larga escala, e sim pontuais, como do goleiro, que deve ser Anderson, do Santa Cruz.

"Até a próxima semana, podemos ter um desfecho da contratação de um goleiro, que pode ser o Anderson ou outro. Está realmente encaminhado com ele, que é jogador do Palmeiras mas, como envolve o Santa Cruz, vamos ter o maior respeito e cuidado".

Sobre outras contratações, Robinson afirma que as soluções podem estar no próprio elenco, na posição de volante e centroavante. "É possível, mas temos jogadores aqui que podem dar a resposta. Queríamos um volante, mas o Ricardinho jogou bem ali, no ataque, o Rick também, e o Romário está aí com sangue no olho para jogar de centroavante. Então, vamos ter calma que o Enderson vai avaliar na pausa para a Copa América. Ele vai dar a cara dele ao time", disse.

O freio nas contratações tem um motivo: os jogadores de qualidade do meio-campo para frente que, em breve, estarão à disposição de Enderson (os meias Wescley, Felipe Silva e Juninho Quixadá e os atacantes Alex Amado e Mateus Gonçalves) já estão treinando com bola. "O Enderson terá todos eles em breve, jogadores de qualidade, que elevarão bastante o nível do time. Nosso elenco é mais forte que do ano passado, temos mais opções", afirmou Robinson.

Balanço

Sobre um balanço da campanha do Ceará na Série A, com seis pontos em cinco jogos, o presidente afirma que o clube poderia ter mais pontos, mas confia em uma campanha segura. "Poderíamos ter pontuado um pouco mais pelos jogos que fizemos. Talvez ter nove pontos, já que os jogos que perdemos poderíamos ter no mínimo empatado. Na Série A, o ruim é ter menos pontos do que jogos e temos cinco jogos e seis pontos, um bom parâmetro que estamos na briga. No ano passado, quando tínhamos menos pontos que jogos, me preocupei e, quando igualamos, vi que estávamos na briga para escapar e conseguimos. O importante é ter regularidade e terminar bem".

Na segunda-feira (27), o Vovô visita o Avaí pela 6ª rodada, na Ressacada, buscando dar um salto na tabela. Hoje, o Ceará é o 12º com seis pontos.