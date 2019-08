Robinson e Marcelo Paz presidem seus clubes com apoio dos filhos

Ser presidente de um clube de futebol, principalmente de um grande, com torcida apaixonada, exige dedicação e abnegação em níveis elevados, proporcionais à exigência por vitórias e títulos.

Não é comum que o cargo exija dedicação quase máxima, dividindo as atenções com vida pessoal e relações familiares. Para os presidentes Robinson de Castro, do Ceará, e Marcelo Paz, do Fortaleza, que se dedicam diariamente para o sucesso nos gramados dos dois gigantes cearenses, o desafio é ainda maior pelo fato de serem pais. E no dia dedicado a eles, ambos contam como é a experiência de serem pais e mandatários de clubes.

Robinson é pai de três filhos: João Pedro, de 20 anos, João Lucas, de 16 anos, e João Tiago, de seis anos. Enquanto Marcelo Paz, de um: de Marcel, de 13.

Para eles, o convívio com os filhos faz toda a diferença na nem sempre pacífica relação entre diretoria, torcida e futebol. É o momento para desopilar, esquecer os problemas e pressões e, principalmente, ser pai.

Robinson disse que os filhos eram contra o pai assumir a presidência do clube e a negativa se dava principalmente pela situação do Alvinegro à época, com má campanhana Série B de 2015 e quase rebaixado. Mas o ano encerrou com uma reviravolta alvinegra, escapando da degola.

Depois disso, os filhos logo mudaram de ideia e passaram a apoiar o pai na função de comandante. O mais velho, João Pedro, está na empresa de Robinson como auxiliar de contabilidade. João Lucas é o filho que vê menos, mas sempre o apoia nos treinos de futebol e na carreira. João Tiago, o mais novo, Robinson faz questão de buscar no colégio e acompanhá-lo nos treinos de futsal.

Os filhos participam ativamente das atividades do clube assistindo aos jogos, acompanhando treinos e até "cornetando" quando possuem opinião diferente do pai. João PEdro e João Lucas jogam futebol por lazer no campo de Robinson. Robinson diz aonda que o caçula é um craque na escolinha que frequenta.

"O João Tiago ainda tem uma chance de jogar no Barcelona", brincou.

Amuleto

Marcel Paz, filho de Marcelo, é apaixonado por futebol e, assim como o pai, torce pelo Fortaleza. Atualmente, é jogador da equipe sub-11 de futsal e deve ir logo para os gramados. O pai é o maior incentivador e leva Marcel aos treinos sempre que possível.

Marcelo Paz costuma compartilhar o tempo com o filho até mesmo em viagens e ações do clube, mas sonha em ter mais tempo para ele RODRIGO GADELHA

Marcelo também compartilha o tempo com o filho em jogos do Fortaleza, viagens e ações do clube, mas conta que gostaria de ter ainda mais tempo para ele.

Ele ainda acrescentou que o suporte do pequeno é um grande diferencial. "Filho tem que ser sempre uma prioridade, por mais que existam obrigações, a gente tem que estar sempre perto".