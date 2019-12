Rival do Leão na "Sula" é um velho conhecido dos times brasileiros

O Fortaleza terá a oportunidade de protagonizar uma das grandes rivalidades da América Latina na Copa Sul-Americana em 2020. Dentre os possíveis oponentes de peso, como Lanús e Vélez Sarsfield, o time cearense pegou talvez o mais complicado: o Independiente. Apelidado de "Rei de Copas", por seus 7 títulos da Libertadores e dois da Sul-Americana, o time argentino é um velho conhecido dos brasileiros, com mais de 100 jogos disputados.

Nas 115 oportunidades contra os representantes do Brasil ao longo de seus 114 anos, foram 37 vitórias, 24 empates e 54 derrotas, com 150 gols pró e 184 gols contra. Uma estatística que dá esperança ao torcedor do Leão contra o maior campeão da Libertadores da América (7 títulos), que dá nome ao seu estádio, em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires.

Mas embora a estatística geral seja negativa, o Independiente é um carrasco dos times brasileiros. Os Rojos disputaram sete finais contra times do nosso país e venceram cinco. Duas delas foram contra o Flamengo, em 1995, na Supercopa dos Campeões e na Sul-Americana de 2017. O outro título da 'Sula' do time argentino foi diante do Goiás em 2010.

Além disso, o Independiente disputou sete finais da Copa Libertadores e venceu todas, duas em cima de times brasileiros: a primeira vítima foi o São Paulo, em 1974. Dez anos depois, o Rei de Copas, como é apelidado o clube argentino, superou o Grêmio na decisão.

O último confronto contra um time brasileiro foi no empate em 0 a 0 com o Santos, pelas oitavas de final da Libertadores. O resultado eliminou o Peixe, que havia perdido o jogo de ida por 3 a 0.

Comandando o banco de reservas, o técnico Fernando Berón, de 52 anos, não traz tanta experiência. Antes coordenador das categorias de base do time argentino, Berón assumiu a equipe principal nesta temporada, à frente somente em 6 jogos até o momento. No elenco há, de fato, nomes de qualidade, como o chileno Pablo Pérez e os argentinos Fabricio Bustos, Lucas e Silvio Romero, embora somente o goleiro Campaña tenha sido convocado recentemente pela sua seleção.

Com um estilo de maior controle da posse de bola, o "Rei de Copas" impõe grande pressão sobre seus oponentes. Estratégia essa que o Tricolor cearense sabe se aproveitar muito bem, como mostrou no Brasileirão contra outras equipes gigantes, explorando o contragolpe com velocidade e eficiência no ataque, não à toa ficou na nona colocação.

Portanto, o primeiro adversário internacional do Fortaleza - e do futebol cearense - em competições oficiais não é o bicho de sete cabeças que tanto se imagina. O jogo de ida da primeira fase da Sul-Americana será na Argentina, para onde os torcedores tricolores planejam, desde já, levar a força da torcida cearense, ou no dia 5 ou no dia 12 de fevereiro.

Pela terra dos "hermanos", o aviso de que o Leão não será presa fácil já foi dado. O jornal argentino "Diário Olé" alertou que o oponente do Tricolor está atento sobre o perigo que o grupo comandando por Rogério Ceni pode trazer. "No Rojo, eles sabem que o adversário da estreia na Sul-Americana 2020 é, no mínimo, para se ter cuidado", afirmou a publicação do jornal.

Cumprimentos

Nas redes sociais, os dois clubes já se cumprimentaram, aumentando ainda mais a expectativa. "Nos vemos no Libertadores de América! Depois, no Brasil", disse o Independiente em seu perfil, logo respondido pelo Leão do Pici: "Certamente teremos grandes festas. A Sul-Americana agradece. Até logo".

R$ 1,25 mi

Ganhará o Fortaleza só na 1ª Fase da "Sula"

Por estar na fase inicial da "Sula", o Fortaleza deve embolsar, R$ 1,25 milhão. Se avançar, o clube ganhará mais R$ 1,5 milhão