Rivais querem vaga nas quartas

Ceará e Fortaleza têm um objetivo comum neste fim de semana: conseguir maior tranquilidade para as semifinais do Campeonato Cearense. Na vice-liderança do Grupo B da Copa do Nordeste, com 12 pontos, o Vovô precisa ganhar do Santa Cruz hoje, às 16h, na Arena Castelão, e torcer para que Bahia, Náutico, CSA e ABC não cheguem à vitória, para garantir vaga na segunda etapa da competição.

Já o Leão, líder do Grupo A, com 9 pontos, depende apenas de si. O Tricolor avança de fase com um triunfo sobre o Moto Club fora de casa. A partida também acontece às 16h, mas no Estádio Castelão de São Luís do Maranhão.

Alívio alvinegro

Dividindo-se entre três competições, a classificação com uma rodada de antecedência no certame regional traria maior sossego ao Vovô, que poderá voltar as atenções ao Estadual e à Copa do Brasil. No Cearense, o Alvinegro garantiu vantagem nas próximas fases, em que enfrentam o Floresta nas semifinais. Já no torneio nacional, o desafio é maior: reverter um revés por 3 a 1 para o Corinthians.

"Vai ser um jogo difícil, até porque o Santa Cruz também está lutando pela classificação na sua chave, mas temos condições de vencer", garantiu o meia alvinegro Felipe Silva.

Marcinho é peça importante no esquema de Rogério Ceni no Fortaleza Jl Rosa

Foco tricolor

Para o Leão, vencer é prioridade porque a equipe se classifica com uma rodada de antecedência, podendo ter foco total nas duas partidas contra o Guarany de Sobral, pela semifinal do Estadual. Campeão da Série B ano passado, o time de Rogério Ceni entra na Copa do Brasil somente nas oitavas.

"Sabemos a qualidade da equipe deles, mas tenho certeza de que vamos fazer um grande jogo e antecipar nossa classificação", comentou Marcinho, autor do segundo gol do Tricolor contra o Floresta, na quarta (20). "Espero ser titular diante do Moto Club, mas quem iniciar a partida vai estar preparado para decidir".