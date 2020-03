Ricardinho reassume função que não deveria ter perdido no Ceará

O meio-campo do Ceará ganhou uma competitividade maior em 2020 com as chegadas de Marthã e, principalmente, de Charles. Ricardinho, Fabinho, William Oliveira e Fernando Sobral alternam suas chances com as entradas dos reforços durante o rodízio do técnico Enderson Moreira neste começo de temporada. Porém, um deles tem um lugar no time titular que não deveria ter perdido.

Um dos mais experientes do grupo, o capitão Ricardinho começou 2020 na reserva, entrando no 2º tempo contra o Pacajus antes de passar quatro jogos sem entrar. Nos últimos sete jogos, entretanto, foi titular em seis, saindo de campo somente nos acréscimos diante do Vitória.

Sua presença entre os 11 dá outra dinâmica ao Vovô. Apesar dos 34 anos, o Camisa 8 impõe um ritmo ao meio de campo de rápida conexão com o ataque durante a organização ofensiva. A velocidade pode não ser a mesma, mas a qualidade técnica e a inteligência de posicionamento aparentam só melhorar no atleta.

No último domingo, contra o Sport, tomou a responsabilidade de converter o pênalti que deu a vitória ao Ceará, faltando cinco minutos para o fim do importante confronto pela Copa do Nordeste. Minutos antes, Felipe Silva havia perdido outra penalidade, quando Ricardinho, na verdade, é o batedor oficial.

O gol anotado deixa o meia como 4º maior artilheiro do Vovô desde 2008, chegando à marca de 40 tentos anotados com a camisa alvinegra, atrás apenas de Bill (46), Mota (49) e de Magno Alves (103). Além disso, lidera a estatística como principal assistente do período: foram 52 no total nesses sete anos em Porangabuçu.

Dinâmica mais fluida

O meio-campo do Ceará em 2020 começou com William Oliveira ao lado de Charles no 4-2-3-1 de Argel Fucks. A principal crítica era em cima da falta de criatividade no setor, função que Charles, em teoria, tinha mais liberdade para desempenhar.

Embora o volante de 23 anos seja uma das melhores contratações da temporada e mostre um grande potencial, ele somente não possui a característica de construção.

Esse papel se encaixa mais na figura de Ricardinho, que voltou ao time titular e tomou conta da armação a partir da transição ofensiva alvinegra e da calma para rodar a bola em busca dos melhores espaços na defesa adversária.

Os 11 anos de diferença entre Charles e Ricardinho podem transpassar nas quatro linhas como a dupla que o Ceará tanto procura para seu esquema. Ambos gaúchos, atuaram juntos somente contra o Vitória, sob forte chuva, o que prejudica na análise de desempenho da parceria.

Se o Camisa 35 é o sucessor do experiente volante, ainda não podemos afirmar. Mas enquanto Ricardinho ainda jogar em bom nível, não é carta para deixar fora do baralho.