Ricardinho está entre os melhores da Série A em assistências

Ricardinho é um dos jogadores mais longevos do elenco do Ceará, tendo uma identificação instantânea com o torcedor, sendo um dos maiores ídolos do elenco, com grande empatia da torcida. Aos 33 anos e 305 jogos com a camisa do Vovô, Ricardinho sempre foi importante ao longo das campanhas alvinegras em estaduais, copas do Nordeste, do Brasil, e campeonatos brasileiros. E, em 2019, ele se mantém como referência no meio-campo, jogando de volante, mas com uma faceta de camisa 10: as assistências para gol.

O meia do Vovô está entre os três líderes de assistências no Campeonato Brasileiro. Ricardinho está atrás somente de Dudu do Palmeiras, com 10, e Arrascaeta do Flamengo, com oito. O ídolo alvinegro foi autor de seis passes para gols e está empatando com Luan, do Grêmio, Éverton Ribeiro, do Flamengo, e Carlos Sánchez, do Santos.

Dos 30 gols do Alvinegro de Porangabuçu na Série A, seis foram com assistências do camisa 8. Ou seja, Ricardinho participou diretamente de 20% dos gols do Ceará, o último deles com um belo lançamento para Bergson abrir o placar diante do Fluminense na última quarta-feira, na vitória por 2 a 0. E analisando as seis assistências do volante, nota-se que elas são decisivas, valendo 13 dos 33 pontos do clube na Série A. Quatro assistências para gols foram em vitórias (Fortaleza, para gol de Felippe Cardoso, Chapecoense, para gol de Thiago Galhardo, Avaí, para gol de Bergson, e Fluminense, gol de Bergson). Uma assistência para gol valeu um empate, contra o Corinthians, para gol de Thiago Galhardo, e outra assistência foi em outro gol de Galhardo, na derrota para o Goiás.

O volante destacou a importância das assistências para gols, sendo efetivo no Vovô. "Sobre as assistências, é bom estar ajudando. É importante estar se sentindo útil dentro da equipe, e de forma efetiva, como passes para gols. Isso é muito importante para o time", disse ele.

No sábado, 2, o Ceará enfrenta o Palmeiras às 19 horas na Arena do time paulista, pela 30ª rodada da Série A. Para o duelo, o Vovô não terá o zagueiro Luiz Otávio, poupado, e o lateral-esquerdo João Lucas, com dores na coxa.