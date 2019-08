Ricardinho e Fabinho podem ditar o ritmo do Clássico-Rei

O Clássico-Rei deste sábado (3), na Arena Castelão, às 19 horas, tem uma importância tanto simbólica quanto de ideais de jogo. O vencedor entre Ceará e Fortaleza será, pelo menos por alguns dias, o símbolo máximo do futebol cearense no Brasil. E dentro de campo, terá desempenhado as melhores ideias para sair com o triunfo. E esse duelo deve ser definido pelo meio.

O Vovô de Enderson é uma equipe que deseja ter mais a bola, embora ainda peque em aproveitar a posse desta. O Ceará tem 46,3% de posse em todo o campeonato, poucos pontos acima do rival Leão, com 45,2%. Ambos estão entre os que detêm menos tempo de posse: em 14º e em 16º, respectivamente. Porém, a abordagem entre ambos é diferenciada.

Ceni prefere, até por uma questão de elenco, esperar pelas iniciativas adversárias para contra-atacar e explorar os espaços deixados pelos oponentes. O Alvinegro não tem a mesma qualidade no contra-golpe. Para o confronto de sábado, o Ceará deve impor o ritmo, até porque a maioria na arquibanda é sua: 70% dos ingressos são do Vovô.

Dupla

O pêndulo que comanda a dinâmica alvinegra é formado por dois pilares: Fabinho e Ricardinho. Titulares em 11 das 12 partidas no Brasileiro, a dupla é escolha certa de Enderson ao montar o time. No grupo, o Camisa 8 é o 3º que mais troca passes, com 481 na Série A, atrás de Samuel Xavier (550) e Fabinho (552). Apesar de grande participação nesse quesito, o lateral direito também é o 6º atleta que mais erra passes (103) no Brasileirão.

Ricardinho assume o papel de maestro do meio, com Fabinho na retaguarda cobrindo os frequentes avanços de Samuel pela direita. Ambos dão combate durante a fase defensiva, embora com pouco sucesso. O Camisa 8 é o 2º mais driblado no campeonato, tendo sofrido 24 nas últimas 12 partidas. Já Fabinho é o 6º, com 22 dribles levados.

Contra o Tricolor, os dois terão Wellington Paulista e talvez André Luis pressionando a saída de bola, o que exige uma aproximação dos meias com os volantes para não ceder à pressão. Galhardo terá papel essencial no centro, buscando o jogo e incomodando Juninho e Felipe, o último instável nas partidas recentes do Leão. Contra o Inter, Galhardo foi quem mais ganhou duelos por meio da marcação.

Nas pontas, o Leão costuma suportar a pressão, com Carlinhos e Gabriel Dias em grande fase e o apoio dos meia-atacantes retornando no 4-4-2. Pelo meio, nem tanto. A intermediária defensiva tricolor é o ponto mais fraco no time, com Juninho e Felipe lentos na volta para a marcação, deixando espaços em frente à grande área que podem ser aproveitados pelo pontas do Vovô, Felipe (ou Lima) e Mateus Gonçalves.

A dupla de volantes terá papel fundamental em achar os momentos certos para explorar esse terreno.