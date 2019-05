Retorno de Enderson Moreira facilita planejamento no Vovô

Pela primeira vez desde a chegada do técnico Enderson Moreira, o Ceará tem uma semana cheia para treinamentos, período que cai como uma luva para o novo treinador do Vovô, visando aos acertos táticos, após três rodadas na elite.Mas, por pouco, o planejamento alvinegro não foi comprometido, após o treinador ser acometido por uma dengue que não o permitiu estar no banco de reservas diante do Atlético/MG, no último sábado (4), mas apenas o treino de segunda-feira foi ainda sob o comando do auxiliar Luiz Fernando Flores, com o treinador retornando, ontem, às atividades, liderando o treino em Porangabuçu.

O médico Henrique Bastos afirmou que, embora liberado para trabalhar, Enderson será observado e "poupado" em alguns momentos.

"O Enderson teve a infelicidade de pegar dengue. Ele teve queda na contagem de plaquetas, fadiga, cansaço, e a orientação é um retorno gradativo. Ele participará das atividades de campo, mas tem respaldo para ficar em descanso, trabalhando também nas áreas internas do clube, já que é uma doença que se precisa de um tempo para recuperação", explicou.

"Teremos esta semana cheia para o treinador adicionar alguns ajustes, implementar algumas ideias novas. Ele tem ideias muito boas e interessantes e já tem passado isso para a gente. Esse tempo maior para recuperação física também é fundamental", avaliou o volante Fabinho.

Ajustes necessários, já que o Vozão tem jogado bem, mas cometido falhas que custaram pontos, sendo derrotado por Cruzeiro, fora, e Atlético/MG, em casa.

Com três dias de treino até o jogo, Enderson poderá, implementar mudanças táticas na equipe, como escalar de início reforços como os atacantes Matheus Gonçalves, Bergson, ou até o meia Thiago Galhardo, deixando o time mais veloz em comparação ao visto até então na Série A.

O auxiliar-técnico Luiz Fernando Flores afirmou que a semana longa será muito importante para Enderson.

"É sempre bom o treinador estar com o grupo. Mesmo doente, Enderson estava sempre em contato. Nada que a gente fez nestes dias que estava fora foi sem autorização dele. Ele só não trabalhou no campo, mas por rádio. Enderson sabe que a semana é muito importante para ele, para conhecer melhor o grupo e trabalhar taticamente a equipe", disse ele.

Goiás

O próximo adversário do Ceará é o Goiás, às 21 horas do sábado (11), no Serra Dourada. O volante Fabinho acredita que Enderson utilizará a semana para analisar o time goiano e a melhor formação.

"Com certeza, o Enderson vai treinar o time em cima das deficiências do Goiás jogando como mandante, e a semana será muito produtiva em termos de formação e estratégia. Vencer o Goiás não é fácil, é um time de qualidade, mas precisamos pontuar. Temos condições de fazer um grande jogo, que será muito estratégico e decidido nos detalhes".

Balanço

O departamento médico do Ceará divulgou um balanço sobre quatro jogadores. O volante William Oliveira fez com sucesso a cirurgia no ombro e tem previsão de retorno em agosto. O meia Felipe Silva ainda apresentou resquícios na lesão e será liberado apenas na semana que vem.

Já Juninho Quixadá ainda faz reabilitação com um profissional de postura, e o Ceará ainda aguarda um relatório.

Por fim, Leandro Carvalho ainda apresenta sinusite e deve ser liberado hoje.