Reservas geram dúvidas positivas para Lisca e comissão técnica

Calma, é uma dor de cabeça positiva. As oportunidades chegam e cabe aos que recebem a missão saber aproveitar cada chance que lhes é concedida. Em Porangabuçu, não é diferente. Desde o início do ano, o técnico Lisca vem colocando em campo jogadores de características semelhantes e que agradam toda a comissão, uma ideia que caiu como uma luva para o técnico alvinegro alcançar o time ideal.

De lá até aqui, o Ceará vem provando que, em questão de qualidade de elenco, está à frente de seus adversários. A prova maior disso foi o ocorrido da última quarta-feira (20), quando o Vovô aplicou uma goleada de 6 a 2 no Ferroviário, pela última rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense. As circunstâncias do jogo mostraram que o elenco tem um passo à frente dos outros clubes do certame.

Do goleiro ao centroavante, os jogadores considerados reservas convenceram e, de quebra, eliminaram o Tubarão da Barra ainda na 2ª fase. O convencimento não é recente, além do mais, há quem diga que atletas estão sendo injustiçados. Um deles é Ricardo Bueno. O camisa 99 até começou o ano como titular após ter a renovação criticada por parte da torcida. Mas, mesmo assim, suportou bem a pressão até a chegada de Roger, que chegou com a temporada em andamento. Logo, o atacante se garantiu como titular.

Bueno é artilheiro da equipe no ano ao lado de Chico, cada um com cinco gols. Ademais, os números mostram que sua pontaria é mais afiada que a do meio-campista. O atacante atuou em 10 partidas e possui uma média de um gol a cada dois jogos. Por outro lado, Roger está no sentido oposto. O ex-Corinthians sofre críticas de boa parte da torcida por não corresponder com as expectativas desde que chegou. Das 17 partidas do Ceará em 2019, o atual camisa 9 atuou em 11 e deixou sua marca três vezes. Dois foram no mesmo dia, na vitória por 3 a 0. As más aparições nos dois Clássicos contra o Fortaleza pesou para que esse mau momento esteja presente.

Thiago Carleto, que chegou para substituir Felipe Jonatan na lateral esquerda, ficou inicialmente de fora. A comissão técnica preferiu João Lucas, remanescente de 2018.

Fernando Henrique, Eduardo Brock, Edinho, Auremir Fernando Sobral e Vitor Feijão são nomes que martelam a cabeça do staff alvinegro. Todos souberam aproveitar a oportunidade contra o Ferrão.

Semifinais

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou as datas dos confrontos das semifinais do Campeonato Cearense.

Adversário do Ceará, o Floresta será o mandante da primeira partida, marcada para o dia 27 de março, próxima quarta-feira, no Estádio Domingão, às 21h30. O jogo da volta está marcado para o dia 10 de abril, na Arena Castelão, no mesmo horário.