Reservas de luxo, Wescley e Mateus Gonçalves disputam posição

A partida contra o Athletico/PR, no sábado (31), vai servir para testar a força do elenco do Ceará. Às vésperas do confronto na Arena da Baixada, às 19 horas, o técnico Enderson Moreira já confirmou que três jogadores não estarão entre os titulares: zagueiro Luiz Otávio, com entorse no tornozelo, o lateral-direito Samuel Xavier, acometido por virose, e o atacante Leandro Carvalho, alegando dores na cabeça.

Para montar a estrutura em campo pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o comandante alvinegro já tem definido o lateral Cristovam e o zagueiro Tiago Alves como substitutos no esquema 4-2-3-1. A grande dúvida paira no setor ofensivo, onde Wescley e Mateus Gonçalves disputam a posição de forma mais aberta.

Com ambos atuando pelo lado direito, a expectativa é que um dos candidatos componha a trinca de meias, formada por Lima e Thiago Galhardo. Desde a Copa América, no entanto, o Vovô não repetiu a escalação em nenhuma das sete partidas disputadas no período. No ataque, especificamente, o quarteto só foi fixo nas derrotas para São Paulo e Flamengo, sempre com Leandro Carvalho substituído por Mateus Gonçalves.

Caso a mexida se confirme, o Ceará ganha uma opção mais vertical, que aposta na velocidade e no duelo mano a mano. As características se encaixam em uma proposta voltada para o contra-ataque, onde o jogador surge como responsável pela transição defesa e ataque. O que pesa na escolha é apenas a acertividade.

Desde que foi escalado, em oito partidas, Mateus Gonçalves errou os nove cruzamentos que tentou. Na recomposição, também não apresenta interceptações efetuadas, índice que o meia Felipe Silva, por exemplo, soma duas no Brasileirão. Os índices o colocam como um atleta que contribui menos na marcação, mesmo demonstrando ter fôlego para acompanhar as subidas dos laterais, uma das características do Furacão.

Mateus Gonçalves também é opção para o ataque alvinegro JL Rosa

Curinga do ataque

Desde o recomeço da elite nacional, em julho, o único reserva que soma o mesmo número de jogos que Mateus Gonçalves é Wescley, com cinco atuações. A vantagem do meia, no entanto, é a versatilidade na posição em campo. Em condições físicas para atuar, o jogador é uma substituição certa do treinador, que até o colocou entre os titulares contra a Chapecoense.

Podendo atuar centralizado ou nos extremos, Wescley tem o diferencial do arremate de longa distância. Sendo uma alternativa mais aguda, pode contribuir em uma postura tática alvinegra mais cadenciada e que preencha mais o setor de meio-campo. Com mais recurso técnico que as demais peças, divide a responsabilidade da armação e impõe mais criatividade no último terço do campo. Todavia, o excesso de tentativas registra um percentual de 24% dos passes realizados, sendo o 3º que mais falha no Ceará.

Mais dúvidas

A delegação do Ceará embarcou para Curitiba, ontem, sem o volante Ricardinho e o meia Lima. O clube não revelou a lista de relacionados para o jogo contra o Athletico/PR, mas a ausência das peças na viagem as coloca em xeque com Enderson Moreira.

Para manutenção do esquema, as possíveis baixas podem fazer o treinador optar pela entrada de Wescley e Mateus Gonçalves juntos, o que ainda não ocorreu no início de jogo - sempre atuaram lado a lado ao sair dos reservas. Na volância, Pedro Ken e Willian Oliveira são as opções.