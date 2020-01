Representantes cearenses vencem na 1ª rodada da Copinha

O Ceará foi o último representante cearense a entrar em campo na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020 e fez o Estado avançar na 1ª fase com 100% de aproveitamento. Ao lado de Atlético/CE e Fortaleza, o time de Porangabuçu conseguiu se impor e conquistou uma virada diante do Canaã/BA, ontem, por 2 a 1, pelo grupo 31 da competição.

Os resultados são significativos porque vieram frente a adversários robustos na categoria. Além de traduzirem os investimentos nas categorias de base dos respectivos clubes.

O próprio Vovô, por exemplo, viajou a São Paulo com um elenco formado inteiramente na Cidade Vozão, em Itaitinga, centro de treinamento adquirido de forma definitiva pela equipe no último ano.

Montante que, a longo prazo, é revertido em receita com a revelação de novos talentos. Como o meia e capitão alvinegro Marco Antônio, autor dos dois gols da equipe no triunfo obtido no Estádio Nicolau Alayon, de virada.

Aos 19 anos, o jovem garantiu contrato até o fim de 2021 com o Ceará e é tido como uma das principais apostas para despontar no profissional. O faro de artilheiro, inclusive, se estende desde os torneios estaduais, a exemplo da Copa Uninta Sub-19, quando fez nove tentos em 14 jogos, se sagrando o maior goleador.

Passos que são trilhados também pelo companheiro Mateus Farias, lateral esquerdo do elenco sub-20. Com qualidade técnica defensiva acima da média, o atleta é observado de perto pelo técnico Argel Fucks, do principal, e deve ganhar uma oportunidade.

O motivo são os treinos com a delegação alvinegra na reta final da Série A do Brasileiro. Com o comandante do Sub-20 Fabio Caponi contribuindo com os trabalhos, o clube montou uma rede integrada de informações que facilitou o filtro nas características dos meninos da base.

Dessa forma, a instituição projeta estender a qualidade das divisões inferiores no calendário da atual temporada, em que disputará Taça Fares Lopes, Campeonato Cearense, Série A do Brasileiro, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Enquanto as taças ficaram distantes dos profissionais, a garotada de Porangabuçu levantou oito: Danicup Mundial Sub-11 (Série Prata); Cearense Sub-13; Copa Seromo Sub-15; Copa Terra do Sol Sub-15; Copa Seromo Sub-17; Cearense Sub-17; Supercopa Natal Sub-17 e Cearense Sub-20.

O rol de conquistas ainda traz uma Copa do Nordeste Sub-20, que teve o Vitória como campeão. Na finalíssima, o Vovô foi superado por 2 a 0.

Caminho cearense

Restam duas partidas até o encerramento da 1ª Fase da Copinha, maior competição de base do futebol brasileiro. A priori, Atlético/CE lidera o grupo 9, enquanto Fortaleza e Ceará estão com o vice nas chaves 26 e 31, respectivamente.

O regulamento, no entanto, prevê que os dois melhores de cada chaveamento avancem à 2ª etapa, que inicia os mata-matas da competição. O próximo do Estado a jogar é a Águia da Precabura, segunda (6), às 15h15, diante do Avaí, em Mauá. No mesmo dia e horário, o Leão se depara com o Votuporanguense, no Tanabi.

Já o Vovô enfrenta o São Caetano, terça-feira (7), às 15h15, no Estádio Comendador de Souza, fechando a 2ª rodada.