Relembre as polêmicas ao longo da carreira de Neymar

A Copa América bate à porta. As disputas serão todas sediadas em solo brasileiro, o que faz com que a Seleção chegue ainda mais pressionada depois de perder mais uma Copa do Mundo, em 2018, e de não ganhar um título desde a Copa das Confederações de 2013 - conquista pouco valorizada após o 7 a 1 do Mundial de 2014. E no meio dessa pressão que o elenco de Tite já carrega nas costas, o seu destaque, o atacante Neymar, se vê em meio a mais uma polêmica. O jogador está sendo acusado de estupro por uma brasileira com quem manteve relações sexuais em Paris.

A acusação levou Neymar a gravar um vídeo e postá-lo em suas redes sociais, mostrando o que seriam conversas por WhatsApp com a mulher anteriores e posteriores à data em que ela afirma ter sido estuprada (15 de maio). Entre as frases, aparecem imagens dela nua ou seminua - com o rosto e partes íntimas borradas. Exibir "sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia" é crime previsto na Lei 13.718/2018. Com isso, o jogador terá que depor na próxima sexta-feira (7), na Polícia Civil.

Histórico da polêmicas

Essa não é a primeira polêmica na qual Neymar se envolve na carreira. Desde os tempos em que atuava no Santos, o atacante acumula problemas com treinadores, arbitragem, jogadores e outros extracampo. Antes, da acusação de estupro, ele foi suspenso por xingar o árbitro de um dos jogos do PSG pela Liga dos Campeões e agrediu um torcedor após a eliminação na Copa da França.

Esse histórico começou em 2010. No Brasileirão, contra o Atlético/GO, Neymar discutiu com o técnico Dorival Júnior - demitido em seguida - após ser proibido de cobrar um pênalti. No mesmo ano, em jogo com o Vitória, o mesmo Neymar usou a internet para xingar o árbitro Sandro Meira Ricci. "Juiz ladrão, vai sair de camburão", escreveu. No fim, teve que indenizar Ricci em R$ 15 mil.

Copa América

Em 2015, na Copa América, Neymar foi expulso após chutar uma bola em Armero e dar uma cabeçada em Murillo, em jogo contra a Colômbia. Era apenas a 2º partida do torneio. Ele foi suspenso por quatro jogos e o Brasil, eliminado nas quartas de final, não o teve mais em campo. E ainda o perdeu nas duas primeiras partidas das Eliminatórias para a Copa de 2018 porque ele ainda tinha dois jogos de gancho a cumprir.

Junte-se a isso o fato de xingar e tentar agredir torcedores que reclamavam da sua atuação após os primeiros jogos da Seleção Brasileira na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016. E do escândalo fiscal envolvendo sua transferência para o Barcelona.

França e Copa da Rússia

Já no PSG, o seu histórico polêmico o acompanhou. Logo, Neymar se desentendeu com Cavani sobre quem seria o batedor oficial de pênaltis da equipe. A imprensa francesa noticiou, à época, que isso causou um racha no vestiário.

No Mundial da Rússia, o atacante virou meme da internet graças ao estilo "cai-cai" e aos rolamentos nos primeiros jogos. O seu futebol, contestado, ficou em segundo plano e a Seleção foi eliminada nas quartas de final pela Bélgica.