Referência no País, Fortaleza sedia 1º torneio oficial de Gamão do CE

Um esporte milenar, um ato de nobreza. Sobrevivendo entre gerações desde a Mesopotâmia há três mil anos a.C., o Gamão se fortaleceu como modalidade, chegou ao Brasil com a coroa portuguesa e assim fincou raízes também no Ceará. A tradição dará mais um passo para o crescimento neste sábado (7), quando ocorrerá o I Campeonato Oficial de Gamão do Estado.

Ao leitor pode até ser novidade, mas o fato é que as terras alencarinas reservam 10 mil praticantes do jogo de tabuleiro. Restrito entre as regiões do País, a atividade tem concentração também na Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, principal polo dos atletas profissionais.

E o encantamento está no raciocínio exigido ao longo das partidas. Com diversos estilos, que deixam o Gamão variando entre 8 e 50 minutos por duelo, o esporte tem apenas um único objetivo: eliminar as pedras do adversário. Sem possibilidade de empate, força a continuidade do desafio em um cenário com dois dados e 24 peças.

"O foco do jogo é desenvolver o raciocínio lógico. A nova geração fala muito do aprimoramento físico, de andar, correr, tem atividades eletrônicas, mas e a mente? Vai parar? Precisamos trabalhar isso até para o melhor envelhecimento, para ter a lucidez na velhice. O Gamão fortalece isso", explicou Matias Bezerra, presidente da Associação Cearense de Gamão.

Vale ressaltar que existem seis clubes específicos para a prática do Gamão no Estado, sendo quatro na Capital e dois no interior cearense: o Jorge Vieira, o MGM, o Clube Gamão Cearense, o Clube de Gamão Fortaleza, o time de Santana de Acaraú e a equipe do Município de Marco.

A competição então reúne os melhores de cada time, que foram classificados a partir de seletivas ao longo do ano. No torneio, que tem início às 8h e se encerra às 19h na churrascaria Fogo Campeiro, do bairro Edson Queiroz, os atletas serão distribuídos entre os níveis ouro, prata e bronze - a divisão será feita após a 1ª eliminatória, que reunirá 24 candidatos ao título estadual.

Inclusão

Para participar dos eventos oficiais de Gamão, o candidato deve se inscrever em um dos clubes cearenses e colaborar com uma taxa anual simbólica para a Associação de R$ 20.

Cada equipe tem um dia de treino na semana, que é aberto ao público. Além dos interessados, há um projeto em desenvolvimento para o ensino do esporte em Centros Socioeducativos e nos Cucas da Capital com aulas gratuitas.