Recém-chegado, Yuri César acirra disputa no ataque do Fortaleza

Yuri César realizou uma estreia de gala pelo Fortaleza Esporte Clube. Na última quarta-feira (11), o atacante entrou no intervalo da partida contra o Pacajus, pelo Campeonato Cearense, e marcou um gol no primeiro toque na bola, auxiliando no placar de 3 a 0. O saldo da atuação de 45 minutos é de ampliação da concorrência no setor ofensivo do Leão.

Isso porque o atleta de 19 anos trouxe uma nova dinâmica na evolução tricolor no último terço do campo. A intensidade tão cobrada por Rogério Ceni cresceu na partida com a velocidade, o mano a mano e a busca por finalização do novo reforço do ataque.

Tudo conduziu para a melhor adaptação: o estilo de transição rápida, o esquema 4-2-4 e o posicionamento aberto pelas pontas. Setor que viu de perto a versatilidade de Yuri César, quando se posicionou pela esquerda e também pela direita do campo.

E mesmo que não se trate de uma contratação que assuma a titularidade, a expectativa é de mais oportunidade no decorrer da temporada. O ponto de evolução, no entanto, é o trabalho de recomposição exigido pelo treinador: para jogar no Fortaleza, o atacante precisa saber marcar.

Yuri entrou na vaga de Luiz Henrique e marcou na Arena Castelão Foto: Kid Junior / SVM

"(Yuri) É agudo, tem um contra um, mas tem que ter recomposição. (Contra o Ferroviário) tivemos 78% de posse, mas se portar sem a bola é determinante para jogar no Fortaleza. O que faz diferença é isso porque a gente não tem a bola no Campeonato Brasileiro, é mais tempo sem a bola. O Osvaldo, o que o torna especial é o trabalho que ele faz sem a bola. Você analisa os serviços prestados quando não tem a bola", analisou Rogério Ceni.

O panorama tático citado se explica na transformação do time em 4-4-2 quando está sendo atacado. Assim, os atacantes de lado formam a primeira grande linha de contenção no meio-campo ao lado dos volantes, enquanto um atleta se posiciona próximo do atacante mais fixo para pressionar a saída da defesa adversária.

O mecanismo incita o rival a se desfazer da bola através de ligação direta quando fica sem opções. Assim, a defesa do Fortaleza atua mais adiantada para interceptar rapidamente a posse e construir o jogo desde o círculo central - inclusive com a presença do goleiro Felipe Alves nos momentos em que a outra equipe reativa ou armada para o contra-ataque.

A compreensão necessária para saber ler a partida é o que deseja o Flamengo ao emprestar Yuri ao Fortaleza. O trabalho de Ceni e a insistência em atacantes de velocidade influenciaram a decisão do time carioca, que trata o atacante como uma das principais promessas da base, nos moldes de outras joias reveladas.