Rally Jalapão/Sertões Series começa com dificuldades para UTVs

Os primeiros 161,2km de trecho contra o relógio do Rally do Jalapão/ Sertões Series mostraram que foram desenhados para começar a prova em alto estilo e levar os competidores a trilhas perfeitas e extremamente seletivas. Nos primeiros 30km, prevaleceu um areião pesado, no melhor estilo da região. Porém, os 130km seguintes cortaram serras, trechos de cascalho, subidas e descidas, além de estradas de piçarra com pedras soltas. Esse mix foi de alto nível e já deixou marcas em alguns dos favoritos ao título.

Nos UTVs, por exemplo, o campeão do Dakar e atual líder do Mundial, Reinaldo Varela e seu navegador, Gustavo Gulgelmim, não conseguiram completar a Especial, assim como outros oito veículos. O cearense Riamburgo Ximenes, ao lado do navegador Flávio França, que é o atual líder do Campeonato Brasileiro, perdeu mais de 22 minutos ao ser surpreendido com problemas para conseguir efetuar uma troca de pneus. A vitória do dia foi da dupla Gabriel Varela e Eduardo Shiga.

"O nosso carro vinha num excelente rendimento quando nos deparamos com um pneu furado. A areia estava tão fofa que nosso macaco hidráulico afundava e não conseguíamos levantar o carro. Até acharmos uma base que desse o suporte adequado, perdemos muito tempo e, depois, mesmo andando muito bem, o fundamental era chegar e seguir competitivo", explica Ximenes.

Riamburgo precisa se sair bem nas próximas duas etapas para se manter líder do campeonato e ganhar pontuações altas para chegar ao Sertões na busca por uma vitória dupla: do titulo nacional e do maior rally das Américas (cuja final será em Fortaleza no dia 1º de setembro).