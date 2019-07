Raimundinho perto de fazer história mais uma vez pelo Floresta

O técnico Raimundinho tem uma relação vitoriosa com o Floresta, de acessos, conquistas estaduais e títulos relevantes contra grandes clubes do Estado, como Ceará (Taça dos Campeões de 2018) e Fortaleza (Taça Fares Lopes de 2017). E o treinador está próximo da maior conquista da história do Verdão, esta em nível nacional: um acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro.

São dois jogos pelas quartas de final da Série D contra o Jacuipense/BA, nos dias 14 e 21, que separam Raimundinho e o guerreiro grupo do Floresta da glória, após a classificação em cima do Bragantino/PA, na última segunda-feira (8), no PV.

Para o time da Vila Manoel Sátiro, um acesso à 3ª Divisão Nacional representaria maior visibilidade e um salto no patamar do clube, com um calendário mais extenso do que a Série D e enfrentando adversários mais qualificados.

O treinador assumiu após a saída de Kobayashi e está perto do acesso

"Todo mundo vai dizer que tem que subir, mas poucos acreditavam. Vou trabalhar e entregar nas mãos de Deus, jogar tudo o que a gente tem nesses dois jogos. É um momento em que conseguindo (o acesso) vai abrir portas, o teu trabalho vai lá pra cima. Passamos por dois mata-matas com superioridade, mostrando a força da juventude com a mescla dos experientes. O Floresta está vivo e vamos nos doar por esse acesso", enfatiza Raimundinho.

Chamado

Raimundinho não começou a campanha da Série D com o Floresta. Ele era coordenador das categorias de base, quando foi chamado para dirigir o clube em maio, após a saída de Paulinho Kobayashi, que assumiu o Imperatriz/MA na Série C.

Raimundo Vagner dirigiu o clube nas duas últimas rodadas da primeira fase (2 a 2 com o River/PI e 3 a 0 no Santa Cruz/RN), classificando a equipe e embalando de vez no mata-mata.

Gratidão

O técnico se diz grato ao Floresta pela oportunidade de fazer história com o clube. "Eu vim para fazer uma função diferente, na base, pois sempre revelei muitos jogadores, mas fiquei muito feliz com a confiança da diretoria após a saída do Paulinho, que fazia um bom trabalho. Eu já havia treinado a maioria dos jogadores e isso facilitou o entendimento deles e ajudou o time a ir passando de fase", disse o treinador.

