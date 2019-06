Rádio Verdes Mares marca presença em mais uma Copa América

Você gosta de futebol, e, principalmente, de competições que envolvem a Seleção Brasileira? Pois tem, então, um grande motivo para comemorar. A Rádio Verdes Mares vai, mais uma vez, cobrir a Copa América, que será disputada no Brasil neste ano. O anúncio foi feito ontem, no programa "Atualidades Esportivas", e contou com todos os componentes do "Craques da Verdinha".

A Rádio irá transmitir 23 dos 26 jogos da competição. O início da Copa América será na próxima sexta-feira (14), mas a programação da Verdinha já está envolvida com este grande evento. Um acontecimento de extrema importância, que marca ainda mais o nome da rádio em grandes eventos esportivos, como frisa o Diretor de Relações Institucionais do Sistema Verdes Mares, Paulo Cesar Norões.

"A Verdinha tem um histórico de coberturas de grandes eventos esportivos, notadamente no futebol. Desde 1978, fazemos Copa do Mundo, Copa das Confederações e Copa América. A Verdinha está sempre presente nos grandes eventos que envolvem essa paixão que é o futebol. E não poderia ser diferente, em 2019, uma Copa América disputada no Brasil. A Verdinha está lado a lado com a Seleção Brasileira trazendo todas as informações e as emoções para seu público fiel e ouvinte".

A Gerente de Marketing do Sistema Verdes Mares, Adamir Macedo, reforça que a Rádio Verdes Mares será a única emissora cearense a ter a cobertura e transmissão dos jogos da Copa América do Brasil narrados pela equipe de comunicadores da rádio especializada em futebol. "Foi pensando nisso, que todo o esforço de comunicação da Verdinha está focado no conceito 'Copa América Brasil 2019 na Verdinha, o jeito cearense de ver futebol'. Os ouvintes da Verdinha acompanharão a Copa América com a nossa voz, nosso estilo, com o nosso jeito de ver futebol".

O jornalista e narrador Tom Barros, que está na equipe de esportes do Sistema Verdes Mares há 37 anos, diz que tem a mesma sensação de estar cobrindo o evento pela 1ª vez. "Estou muito satisfeito por ver esta vocação da Rádio Verdes Mares. Nós acreditamos que mesmo o País passando por um momento de adversidade, nós temos condições de investir e de acreditar nas vitórias e nos grandes objetivos que vamos tendo a cada ano".

Com a experiência da Copa do Mundo da Rússia em 2018, Antero Neto, que é coordenador do Núcleo Esportivo da Verdinha, não esconde a satisfação de estar vivendo esse momento. "Ano passado estávamos na Rússia acompanhando a Copa do Mundo e, um ano depois, adquirimos os direitos de transmissão da Copa América. Eu estou muito feliz e satisfeito e, acima de tudo, muito honrado".