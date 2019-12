Rádio Verdes Mares lança programação de futebol de 2020

O ano de 2019 pode terminar de forma mágica para o futebol cearense. Pela 1ª vez em 26 anos, Ceará e Fortaleza participaram juntos da Série A. Fazendo parte dessa trajetória, a Rádio Verdes Mares ousou e levou até aos ouvintes as notícias do futebol cearense com um time cheio de craques. Para 2020, a expectativa é de muita transformação e informação. Ontem, a Verdinha lançou oficialmente a sua nova programação de esportes.

O diretor de Operações do Sistema Verdes Mares (SVM), Ildefonso Rodrigues, frisa que a rádio promoverá uma mudança de paradigma no Estado. "A gente vai mostrar uma outra maneira de fazer o rádio. Vamos acompanhar todos esses eventos, como o Campeonato Cearense, de uma maneira diferenciada", afirma, deixando um certo suspense sobre as novidades que ainda virão.

O diretor comercial do SVM, Erick Picanço, ainda ressalta que a rádio deve receber novos públicos. Com novas plataformas, o objetivo é que a Verdinha tenha conteúdo completo e diversificado na internet e nas redes sociais para ficar mais perto do público.

"A rádio tem 60 anos com carinha de 15. Estamos lançando um novo site, com uma plataforma moderna, com podcasts, com a essência da Verdinha que tem o futebol como o seu carro-chefe, além das notícias que falam com a população da forma que ela realmente entende", completa.

Ciente do poder da multiplataforma, Antero Neto, narrador da Verdinha e Coordenador de Esportes do SVM, projeta que os novos conteúdos devem alcançar outros níveis de informação. "2020 tem tudo para ser um ano que vai superar 2019, em termos de competitividade, de relevância das competições. Começando com o Cearense, Copas do Brasil e do Nordeste, Brasileiro e uma competição internacional também", reitera.