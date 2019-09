Quintero e Fabinho estão entre os atletas com maior minutagem na Série A

Com campanhas praticamente idênticas no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza têm mais que números em comum. Os dois times cearenses apostam em "xerifes" que têm sido decisivos para seus respectivos sistemas defensivos e são considerados "homens de ferro" pela capacidade física. É com muito preparo e disciplina que Juan Quintero, zagueiro do Tricolor, e Fabinho, volante do Alvinegro, estão entre os jogadores com mais tempo em campo entre todos os atletas da Série A, de acordo com levantamento do site GloboEsporte.com.

O colombiano, natural de Cali, atuou como titular em todas as 19 partidas do Leão do Pici no primeiro turno do Brasileirão, totalizando 30 horas e 52 minutos em campo. Com 1.852 minutos, ele é o 3º jogador de linha com mais tempo em ação entre todos os jogadores dos 20 times do campeonato, ficando atrás apenas do zagueiro Lucas Fonseca, do Bahia (31 horas e 17 minutos) e do meia Caio Henrique, do Fluminense (31 horas e 8 minutos).

Com contrato até 31 de dezembro de 2020, o defensor de 24 anos já era titular absoluto com Rogério Ceni e também é homem de confiança do atual técnico, Zé Ricardo. Quintero se firmou em posição que o Leão teve dificuldades nos últimos anos.

Com 1,83m, o zagueiro não é considerado alto para a posição. Mesmo assim, destaca-se principalmente nas rebatidas de bolas, sendo o líder do Fortaleza no quesito, com 117 no campeonato e média de 6,2 por jogo. O índice ressalta o senso de posicionamento do defensor para afastar bolas alçadas na área leonina.

Outra característica marcante de Quintero é a de desarmes realizados. Foram 16 ao todo, com o detalhe que dificilmente ele comete falta. São apenas 10 infrações em toda a competição, com média de praticamente uma falta a cada dois jogos. Número excelente para um zagueiro. Com dois cartões amarelos, ele não foi suspenso nenhuma vez.

Desempenho

Quintero participou de todos os jogos do Fortaleza no Brasileirão Foto: JL Rosa / SVM

A temporada de Juan Quintero com a camisa leonina é marcada ainda por dois gols importantes. O primeiro, no empate em 2 a 2 contra o Bahia, pela Copa do Nordeste, e o mais recente na vitória por 2 a 0 sobre o Goiás, pelo Brasileirão. Os números refletem bom desempenho do defensor que faz uma das melhores temporadas na carreira, que tem ainda passagens por Deportivo Cali, da Colômbia, e Sporting Gijón, da Espanha.

Prova disso é que, além da importância técnica, Quintero exerce também papel de influência no elenco. Pela capacidade de liderança, foi escolhido por Zé Ricardo como o atual capitão leonino em um elenco que tem jogadores experientes e que estão ambientados há mais tempo no clube.

"Eu até me surpreendi quando cheguei. Fiz a avaliação do elenco e queria saber o porquê de a faixa de capitão estar com um atleta estrangeiro e que chegou há pouco tempo no clube. A gente tendo Edinho, Osvaldo, Wellington Paulista, Felipe... Jogadores que estão há bastante tempo no clube...Quintero é um menino ainda, mas com muita responsabilidade e que demonstrou voz de comando muito grande. Dentro de campo e também no vestiário. Ele consegue aglutinar todas as nossas ideias e trazer os atletas pra uma decisão única. É muito importante ter atletas como ele", destacou o comandante tricolor.

Xerife alvinegro

Fabinho participou de 18 jogos com a camisa alvinegra Foto: JL Rosa / SVM

Se o Fortaleza tem Quintero, o Ceará não fica atrás e tem Fabinho como um dos principais pilares do sistema defensivo. Ele atuou em 18 dos 19 jogos da primeira metade do campeonato, ficando fora apenas de uma rodada, por conta de suspensão. Com 29 horas e 50 minutos em ação, o Camisa 19 é, entre todos os atletas do Brasileirão, o 5º jogador de linha que mais esteve em campo, com 1.790 minutos no total.

A alta minutagem é demonstração da consolidação da volta por cima do meio-campista, que em 2018 foi contratado junto ao Internacional, mas acabou sendo pouco utilizado. Neste ano, o paulista, natural de Cruzeiro, se consolidou como substituto do ídolo Richardson, que foi vendido ao futebol japonês.

Fabinho ocupou o lugar do ex-companheiro não só na frente da zaga, mas também nas estatísticas. Ele é o jogador do Ceará que mais tem interceptações no Brasileirão, com 11, e também roubadas de bola, com 43 desarmes certos, número que o coloca como o 8º no quesito em todo o campeonato. Por estar em uma posição que "dá mais combate", Fabinho tem número de faltas mais elevado que o de Quintero. São 27 no campeonato, que resultaram em quatro cartões amarelos até aqui.

Embora ainda não tenha marcado nenhum gol vestindo a camisa do Vovô, o volante também tem importante papel na fase ofensiva do Ceará, tendo em vista que Samuel Xavier, lateral-direito extremamente ofensivo, apoia bastante o ataque, e é de Fabinho a missão de fazer recomposição e evitar contra-ataques pelo lado direito da defesa.

Com 32 anos, Fabinho vive seu melhor momento no clube e tem a experiência ao seu favor. Revelado pelo Alecrim/RN e com passagens por América/RN, Figueirense e Internacional, onde ficou por três anos, ele tem contrato com o Ceará até o fim de 2019, mas com cláusula de renovação automática, caso o Alvinegro permaneça na Série A.

No último sábado, ele atingiu a marca de 50 partidas vestindo a camisa alvinegra, e garantiu estar pronto para ajudar o clube a alçar voos maiores nesta temporada.

"Me sinto muito feliz e muito honrado por estar vestindo a camisa do Ceará e completando 50 jogos. É uma marca muito importante, e eu aprendi a amar esse clube de verdade. Espero conquistar títulos pelo Ceará, fazer história com o clube. Estou muito feliz e continuarei me dedicando ao máximo para que eu possa conseguir colocar o Ceará nas maiores projeções ao longo da caminhada", disse o volante alvinegro, que só não foi titular em cinco partidas desde o início da temporada.