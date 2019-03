Que agora seja um clássico com gols

Mais um clássico no Castelão. Agora Copa do Nordeste. Ceará x Fortaleza. Os mesmos atores de domingo passado. O mesmo cenário. Basicamente as mesmas condições. O clássico anterior foi muito bom, pleno de alternativas e momentos de gol. Bom de ser visto, de ser vivido. Mas faltou o gol. Daí a pontinha de frustração. Ficou na garganta. Grito contido. Sim, mas nem só de gols vive o futebol. Há lances geniais que valem mais que o gol. Foi assim o lance em que Pelé mandou para fora uma bola após sensacional drible de corpo no goleiro Mazurkiewicz do Uruguai, na Copa de 1970. Valeu mais que um gol porque traduziu a antevisão do craque diante da pobre visão dos simples mortais. Queira Deus que o clássico de amanhã não seja zerado. Felipe Baxola, Roger, Edinho, Junior Santos, se possível, caprichem nas conclusões. Não deixem passar as oportunidades como as que vocês deixaram passar no clássico anterior. Não custa nada um ajuste de contas. Pouco importa se time misto ou titular completo. Clássico é caminho para a glória. Mas há os que afundam em clássico assim. Variadas as opções.

Três

Everson, Richardson e Arthur foram embora. O Campeonato Cearense já caminha para a fase semifinal. Até agora, nenhum atleta substituto conseguiu produzir o que cada um produzia. Everson continua na lembrança alvinegra. Ninguém marca como Richardson marcava. A sombra de Arthur ainda paira sobre Porangabuçu.

Um só

No Fortaleza as reposições foram imediatas, exceto no caso do centroavante. O Leão ainda tateia na luta para descobrir um substituto ideal para Gustagol. Pela perda de oportunidades, domingo passado, restou provado que tal solução ainda parece longe. Mas a busca continua. Se não for pelo grupo que está aí, certamente virá gente de fora. Ficar como está será inaceitável.

Vaga

Mais uma vez, anuncio que estão vagos os cargos de ídolo no Ceará e no Fortaleza. Todo ídolo é forjado nos grandes clássicos. Exatamente aí acontece a diferença entre o predestinado e o comum mortal. Aquele brilha intensamente e faz a diferença; este não passa de uma atuação mediana.

A drenagem DO

Castelão merece elogios. Está perfeita. Incrível como em pouco tempo o gramado ficou em condições de uso, apesar do "dilúvio" que desabara sobre o estádio horas antes de começar o jogo Ceará x Corinthians. Nesta parte, só elogios merecidos. Poucos no Brasil têm drenagem tão boa assim.

A arbitragem

Cearense precisa de uma sacudida. Depois de Dacildo Mourão, jamais emplacou outro árbitro FIFA. A Escola de Árbitros Alzir Brilhante é boa. Avaliação prática de alto nível. Mas a repercussão dos trabalhos em campo não está tendo o reconhecimento que merecia por parte do setor de arbitragem da CBF.