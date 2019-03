Quase os mesmos personagens

Corinthians, com toda uma história. Traz o fascínio de um dos mais pujantes times do futebol brasileiro. O Ceará, embora não tenha a dimensão nacional do adversário, tem também a sua bela história. Pujante. Forte. Na soma dos dois jogos entre ambos na Série A 2018, o Ceará levou a melhor: empate (1 x 1) no Pacaembu e vitória (2 x 1) do Ceará no Castelão, com direito a gol do goleiro Everson. De lá para cá, houve algumas mudanças. Marcelo Chamusca, técnico do Ceará, deu lugar a Lisca Doido. Fábio Carille continua dando as ordens no time paulista. Dos que atuaram contra o Corinthians em um ou nos dois jogos, permanecem no Ceará Samuel Xavier, Luís Otávio, Valdo, Wescley, Ricardinho, Leandro Carvalho e Juninho Quixadá. No Corinthians permaneceram e lá estão Cássio, Henrique, Pedro Henrique, Danilo Avelar, Ralf, Pedrinho, Mateus Vital, Araos e Jadson. A expectativa é de mais uma vez haver equilíbrio como houve nos dois jogos anteriores. Verdade que as circunstâncias são diferentes. Hoje, é jogo de definição. Na Série A, era fase classificatória. O modelo eliminatório da Copa do Brasil obriga os clubes a maiores riscos.

Golaços

Na vitória do Ceará sobre o Corinthians no dia 28 de setembro de 2018 no Castelão, o destaque foi o goleiro Everson, mais pelo golaço que fez batendo falta que pelas defesas que praticou. No primeiro jogo, no Pacaembu, o golaço do Ceará foi de Wescley, eleito o mais bonito da Série 2018.

De olho

O Guarany recebe hoje o Ferroviário no Junco. Esse jogo cresceu de importância na medida em que o Fortaleza ficou pendurado para a última rodada. Para o Leão, o melhor será um empate, pois segurará o Ferroviário e não permitirá a aproximação do Bugre. Esta interdependência de resultados não deixa de ser incômoda para o Fortaleza, que era apontado como favorito para garantir a vaga por antecipação.

Aprimoramento

Júnior Santos pode alcançar afirmação no ataque do Fortaleza. É jovem, tem velocidade e boa participação no trabalho coletivo. Deixou passar a chance de ser o herói do clássico no domingo passado simplesmente porque errou seguidas vezes a finalização. Um aprimoramento nesta parte é o que falta ao atacante tricolor.

PÍLULAS

A parceria mais que perfeita que o mundo do futebol já viu: Coutinho e Pelé. Na década de 1960, eu tive o privilégio de ver ao vivo uma exibição dessa dupla no PV. Houve vitória do Santos (5 x 0) sobre o Ferroviário. Coutinho e Pelé numa exibição de gala, inesquecível. Os jogadores do Ferrão hipnotizados pela magia.

Um dos gols do Santos nessa vitória sobre o Ferrão foi obra-prima. Coutinho e Pelé fizeram de cabeça uma tabelinha que começou na intermediária e terminou nas redes corais. Gol de Pelé. O público aplaudiu. Coutinho morreu segunda (11), mas está imortalizado no mais famoso ataque do futebol nacional: Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe.