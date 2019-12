Pugilista Floyd Mayweather é o atleta mais bem pago da década; confira o Top 10

Se você abordar alguém na rua e perguntar "Qual foi o atleta mais bem pago nesta década?", provavelmente a pessoa deve responder Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Porém, os dois maiores jogadores de futebol do século ficam bem atrás de Floyd Mayweather, pugilista que só subiu ao ringue 10 vezes na década. De acordo com a Forbes, revista de negócios e economia, o americano de 42 anos lucrou aproximadamente R$ 3,71 bilhões nos últimos 10 anos.

Em 2017, somente pela chamada "luta do século", quando nocauteou o irlandês Conor McGregor, o lutador faturou mais de R$ 1,1 bilhão. Floyd voltou da aposentadoria, anunciada em 2015, apenas para esse combate.

Completando o pódio estão o português Cristiano Ronaldo, em 2º (R$ 3,24 bilhões) e o argentino Lionel Messi, em 3º (R$ 3,04 bilhões), donos de 11 dos últimos 12 prêmios de melhor jogador de futebol do mundo. Para fechar a lista estão o jogador de basquete LeBron James (4º), o tenista Roger Federer (5º), os golfistas Tiger Woods (6º) e Phil Mickelson (7º), o boxeador Manny Pacquiao (8º), o jogador de basquete Kevin Durant (9º) e o piloto inglês da Fórmula 1 Lewis Hamilton (10º).

Lista

No total, esses 10 atletas de seis esportes diferentes movimentaram um montante de R$ 24,77 bilhões nesta década. O pugilista Floyd Mayweather liderou a lista de mais bem pago do ano em 6 oportunidades (2012-2015, 2018 e 2019), enquanto Tiger Woods (2010 e 2011) e C. Ronaldo (2013 e 2014) tiveram o privilégio somente 2 vezes cada.

Para elaborar o Top 10, a Forbes se baseia em premiações, salários, bônus, contratos com fornecedores de material esportivo e licenciamento de produtos, etc.