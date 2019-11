PSG abre programa de sócio torcedor exclusivo para o Brasil

O Paris Saint-Germain decidiu extrapolar as fronteiras da França e abrir um programa de sócio-torcedor exclusivo para os brasileiros. O clube aposta na ligação com a terra de Neymar, Marquinhos e Thiago Silva e na oferta de vantagens para atrair quem mora na América do Sul, mas torce pelo time. Os interessados pagam mensalidades de até R$ 49,90 e ganham como comodidades o desconto em produtos oficiais, a participação no sorteio de brindes e a compra de pacotes de viagens para ver jogos no Parque dos Príncipes.

A novidade é duplamente inédita. O PSG é o primeiro time europeu a criar um sócio torcedor no Brasil, assim como o País é a primeira nação além da França a ter o programa. "O Brasil é um mercado interessante para o clube. Nossa marca é muito forte por aqui. Queremos ter visibilidade fora da França e vemos que existe potencial para crescer. Existe um público que gosta do clube", explicou o diretor de operações do MyParis Brasil, o francês Sidney Bovy.

Um dos focos do projeto é atrair a garotada que acompanha o futebol europeu e gosta de jogar com o time de Neymar, Cavani e Di Maria no video game. O PSG quis apostar no sócio torcedor depois de avaliar positivamente outro projeto do clube no Brasil. Criada em 2014, a rede de escolinhas de futebol no Brasil, a PSG Academy, conta com 15 unidades e quatro mil crianças de até 15 anos de idade.

O programa de sócio tem dois tipos de planos. O mais básico custa R$ 9,90 por mês e oferece de benefícios acompanhar a transmissão de jogos, vídeos de treinos e participar do clube de vantagens. A modalidade mais cara é de R$ 49,90 mensais, com a vantagem de ter prioridade na compra de pacotes de experiência para viagens à França com dois acompanhantes. O preço da excursão não foi avaliado.

Segundo o diretor executivo do MyParis Brasil, Michel Cardoso, o intuito não é competir com os programas de sócio torcedor dos times brasileiros. "Não queremos concorrer", afirmou Bovy.