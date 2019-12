Promessa no MMA, cearense Ilara Joanne encara desafio no Bellator

Ilara Joanne é a jovem promessa da "Pitbull Brothers" e caminha para a conquista de um cinturão no MMA. Com apenas 25 anos, a lutadora já se mostra como uma aposta certa e tem pela frente grandes desafios. Mas isso não é problema para Ilara, que já está acostumada a quebrar barreiras e lutar pelo seu desejo de ser vitoriosa no mundo das lutas.

O primeiro contato com as artes marciais foi pela televisão. Por meio dos filmes de Jackie Chan, ela aprendeu a admirar a modalidade e sentiu nascer em si o desejo de fazer parte daquilo. Natural de Senador Pompeu, a lutadora nutriu o sonho de infância, e quando se mudou para Fortaleza, resolveu investir. Começou pela capoeira, depois muay thai e jiu-jítsu. Inserida no mundo das artes marciais, Ilara passou a competir e não demorou para que estreasse no MMA.

"Foi após a minha primeira luta de MMA profissional que vi que era isso que Deus tinha pra mim. Depois, vim para a cidade de Natal em busca do meu sonho e estou conquistando aos poucos meu lugar ao sol", relembra.

Em Natal, onde mora atualmente, a cearense se uniu à equipe "Pitbull Brothers", e assim buscou novas lições. Na academia, a lutadora teve a oportunidade de treinar com dois campeões, donos dos maiores títulos das duas grandes organizações de MMA do mundo: o campeão duplo do UFC, Henry Cejudo, e o campeão do Bellator, Gastelum.

"Na reta final tive a oportunidade de treinar com o Cejudo, e somou bastante tecnicamente, junto com os treinadores da equipe. Sempre bom aprender com campeões", comentou a lutadora sobre a experiência.

Em outubro deste ano, Ilara estreou no Bellator e surpreendeu. Saiu vitoriosa após finalizar Bec Rawlings com uma chave de joelho no segundo round. Foi seu terceiro triunfo consecutivo, e nono na carreira. Após a vitória, a lutadora pôde enfim se dedicar exclusivamente à luta. Até aquele momento, ela dividia entre os treinos e o trabalho como recepcionista da academia.

Com a vitória e o reconhecimento, a lutadora também ganhou um apelido especial no MMA. Ilara agora também é conhecida como Arya Stark, após comemorar a vitória contra Rawlings caracterizada como a personagem da série Game of Thrones.

Desafio hoje

Joanne irá buscar outra vitória em sua segunda luta pela organização americana hoje. O evento será realizado no Saitama Super Arena, no Japão. A atleta terá pela frente a invicta Kana Watanabe. No cartel, a japonesa soma oito vitórias e um empate.

Corajosa, determinada e guerreira como a Stark, Ilara vai em busca de subir mais um degrau na carreira. A cearense está otimista para o confronto, que pode abrir caminhos para disputas maiores e, quem sabe, a conquista de um cinturão no futuro. "As expectativas são as melhores possíveis, estou totalmente preparada em todas as áreas. Tenho certeza que meu camp foi impecável, e se Deus quiser virá mais uma vitória".A jovem lutadora está no MMA profissional desde agosto de 2013, possui nove vitórias e quatro derrotas em seu cartel. Joanne descarta disputar o UFC no momento e fala sobre o desafio pessoal no Bellator. "Ainda tenho três lutas no contrato e planejo ficar por aqui e ser a campeã. O Bellator é hoje o melhor evento do mundo na minha opinião", finalizou.