Projeto "Valentes de Davi" ajuda crianças em Fortaleza

Fim de ano é época de reflexão, de altruísmo e, espera-se, de felicidade. Para algumas pessoas, essa alegria não chega com o Natal ou com o Ano novo. E é para isso que o projeto "Valentes de Davi" existe: levar alegria, mesmo que momentânea, para quem mais precisa.

A organização foi criada há 16 anos e vive de doações. Porém, em Fortaleza, a iniciativa surgiu há somente 6 meses, por incentivo do ex-jogador Iarley, que apresentou o projeto ao também ex-atleta Solimar, que teve passagens pelo Ceará, Fortaleza e pelo Ferroviário. Junto de sua esposa, o ex-jogador conseguiu um espaço para, todo sábado, receber as 60 crianças das comunidades da Rosalina, Riacho Doce e da Piedade, em um momento de oração, brincadeiras e muita alegria.

"Não é fácil manter um projeto, mas nossos colaboradores, direitos e indiretos, sempre estão presentes. Aqui você recebe amor. Todos os que vêm à casa tem a vontade de ajudar o próximo. Recebemos muito mais do que doamos", conta Silvana Sabóia, esposa de Solimar e uma das organizadoras do "Valentes de Davi".

Neste fim de ano, as crianças se reuniram para confraternizar pelo sucesso do projeto com a presença de Iarley, campeão mundial com o Boca Juniors e com o Internacional, e o mesatenista Thiago Monteiro, ambos cearenses e destaques em suas modalidades.

"A primeira coisa do esporte é a formação de cidadãos de bem. Talvez só nossa presença nesse projeto os incentive a ir atrás de seus sonhos. Me sinto motivado a participar mais", relata Thiago, atual 68º colocado no ranking mundial de tênis de mesa.

Crescimento

Responsável por trazer o "Valentes" à capital cearense, Iarley comemora o crescimento do projeto em pouco tempo, destacando a importância dessa ação para os mais necessitados. "O projeto cresceu com o Solimar. Agradecemos muito ao futebol. É o sonho de toda criança. Queremos mostrar essa gratidão ajudando o próximo", disse.

Ao fim do mês, os jovens recebem uma cesta básica caso tenham comparecido a todos os encontros do mês. Além de ex-jogadores, atuais atletas do Ceará apoiam o projeto, entre eles Thiago Galhardo, Valdo e Luiz Otávio, conhecido pelos mais novos como "Tio Luiz". "Temos muita gratidão ao Luiz. Eles gostam de brincar de futebol. Quem sabe daqui não pode sair um Iarley, um Thiago Monteiro, um Luiz Otávio?", afirma Silvana.

Thiago Henrique, de 14 anos de idade, mora na comunidade Piedade e revela que ter a ajuda de nomes tão famosos no esporte brasileiro o motiva a correr ainda mais pelo seu sonho: ser jogador de futebol. "Meu primo entrou nesse projeto e a vida dele começou a mudar. E passei a vir também porque eu sabia que a minha vida mudaria. Aprendi a respeitar o outro. Meu sonho é ser jogador de futebol. Graças ao projeto, comecei a treinar no Ceará. Ao Luiz Otávio, meu ídolo, tenho muito a agradecer por apoiar o projeto", agradece o jovem.

Ontem, as crianças participaram de um sorteio de presentes de Natal além de aproveitarem o momento com muita pizza. Durante a festa, um filhote de cachorro foi doado a Serginho, de apenas 11 anos de idade, que sempre sonhou em ter um animal de estimação. O nome do cãozinho? Valente, assim como todas as crianças do projeto.

A expectativa para o próximo ano é que a iniciativa ajude ainda mais pessoas em vulnerabilidade social, com dias além do sábado para as atividades. Sem fins lucrativos, o "Valentes de Davi" está aberto a voluntários que buscam o mesmo que todos lá: distribuir amor.