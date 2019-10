Projeto une surfe e educação para crianças da Região de Cascavel

No espelho do céu, o mar se fez morada. Transformando o presente e preenchendo o futuro com caminhos, uma casa na Praia da Caponga, em Cascavel, abraça 100 crianças da região. O ato físico de aconchego é o que melhor define a relação dos jovens com o espaço, uma residência que, há 10 anos, carrega no nome a missão de um projeto social: Surf na Escola.

Tudo nasce da inquietação. Mas o que falta à juventude? Os passos da vida de um pequeno estão por vir, mas tudo se constrói no alicerce. Como na quilha da prancha, a sustentação impede de cair frente às intempéries da maré - sempre com o alento da nova onda que se aproxima.

A esperança, então, reside na mudança de cenário, contexto e perspectiva. Ali, no número 959 da Rua Antônio Camilo, as expectativas se multiplicam. "Estou aqui porque implorei para vir à minha mãe. É igual estar em casa. Posso brincar, estudar, ter aula de música e ainda me deixam no mar". Assim Juan Jaobi, um menino marrento e engraçado, de seis anos, explica porque está no projeto.

E são tantos? Logo de início é evidente que a perspectiva de sociedade se refaz lá dentro. A princípio, basta estar na escola para participar, independentemente de renda. O critério é a idade - entre 6 e 17 anos - e as atividades ocorrem no contraturno, acompanhadas por coordenadores e pedagogos.

Além do surfe, skate, futebol, futsal, basquete, tudo jogado em uma quadra pública do município, com equipamentos doados ou adquiridos. Reflexos de uma força comunitária que trabalha com a ideia de ver o horizonte, mesmo que o retrato de vida seja disforme e ainda choque.

"Meus irmãos vieram e disseram que era legal. Aí, acompanhava eles na praia antes e consegui me matricular depois de grandinha. Gosto muito de tudo, principalmente da cesta básica, que ajuda muito minha família. Minha casa está fraca, sabe? Está caindo, entende? Então é bom levar comida pra lá", diz Mirelle, de 10 anos, com uma força interna característica de alguém que escolheu lutar e estudar em meio aos seis irmãos e o desemprego dos pais.

A continuação do ciclo

A maioridade traz consigo o desfecho do projeto. No regulamento, nada de participantes com 18 anos. Todavia, a consolidação da ideia está na confirmação do elo criado.

Desta forma, o "Surf na Escola" contempla capítulos de uma história e é nutre a vontade de voltar ao local no qual se foi bem recebido: a dívida é de gratidão. Se na infância o objetivo é instruir e dar assistência na prática do esporte, na vida adulta a recorrência é pela experiência adquirida ao longo do período de formação. Na sistemática da produção e da rede, cidadãos crescem e são forjados pela percepção humanística que cobra retorno.

Aluno da turma inaugural, em 2009, quando os incentivos eram escassos e a determinação, o pano de fundo, Danrley Silva usou a finitude do tempo a que tinha direito para aprender. Desenvolveu-se na música, iniciou no surfe e até passou a ministrar aulas. O detalhe: no próprio projeto.

"Fui da primeira geração. Precisei sair porque entrei no ensino médio, precisava de dinheiro e resolvi começar a trabalhar. Depois, recebi um convite para voltar onde tudo começou. Eles precisavam de alguém para ministrar aulas de música, justamente o que intensifiquei lá. Recebo um salário mínimo da Prefeitura de Cascavel, menos do que já ganhei, mas sou realizado aqui. Na época que eu fazia o projeto, havia alunos que perdemos para o crime, só que eram tranquilos quando estavam aqui. Entendi que ajudar as crianças pode mudar a vida delas, por isso me dedico tanto aqui", narra.

Projeto social ensina surfe a crianças carentes Natinho Rodrigues

O fôlego inflado por quem vivenciou a estrutura de dentro também traz arranjos distintos e oportunidades. Ao observar a evolução dos alunos no surfe, Danrley também começou um empenho conjunto do lado de fora do oceano. Foi do instrutor o principal esforço para conduzir os talentos até os torneios, na tentativa de profissionalizá-los, assim como a história o exigiu.

Mesmo que a modalidade seja apenas um dos campos explorados, com aulas alternadas pela faixa etária, a habilidade floresceu do chão salgado, fértil de vontade. A Caponga já começa a fugir aos olhos da garotada, que pincela os primeiros objetivos da vida adulta, como se limites ou entraves não fossem capazes de os impedir de sonhar.

Competindo contra representantes de todo o Ceará, Pedro Luís foi um dos integrantes do "Surf na Escola" que trouxe medalha dos Jogos Escolares da Juventude, em 2019. Aos 15, tem metade da vida dedicada ao projeto, sem faltar uma aula sequer entre segunda e sexta-feira. Filho de empregada doméstica e ajudante de construção, a proposta de carreira agora é ajudar a família com o esporte.

"Se eu não estivesse aqui, estaria na rua. Eu tenho o sonho de ser surfista e o projeto me incentiva muito, nos leva para a frente. Quando fui escolhido para participar dos jogos, fiquei muito honrado em representar Cascavel, não conhecia muita gente, mas foi uma grande oportunidade lá. Vejo o Italo Ferreira, que está no Mundial, e começou a competir com um pedaço de isopor. Meu plano é ajudar minha família", declarou.

Semente da juventude

Fundado em 2009, o projeto "Surf na Escola" é uma iniciativa sem fins lucrativos que atende crianças da região de Cascavel, município do Ceará. Com capacidade para 100 crianças, e vagas rotativas, auxilia na formação através de práticas esportivas, aulas de música e suporte pedagógico.

A ideia surgiu com o representante comercial e ex-surfista Marcos Farney, que cedeu a própria casa como sede do projeto. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Cascavel, que fornece alimentação aos alunos e o pagamento dos funcionários.

"Meu sonho é que os jovens saiam com ideias e projetos. Só recebo 100 crianças pelo tamanho da casa. E o resto da comunidade? Precisamos de mais projetos", disse Marcos.

SERVIÇO

O projeto "Surf na Escola" atende crianças, de 6 até 17 anos, de segunda até sexta, em turmas nos horários de 7h às 11h e 13h às 17h, gratuitamente.