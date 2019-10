Projeto de futebol incentiva crianças a sonhar com futuro melhor

O futebol é capaz de criar no imaginário infantil as mais variadas emoções, por tudo que o popular esporte do País representa. Uma bola nos pés de uma criança é capaz de fazê-la sonhar e mudar uma realidade, a história de toda uma família.

São garotos que almejam ser um Messi, Cristiano Ronaldo, Romário ou Ronaldo Fenômeno, dando asas à imaginação ao entrar em um campo de futebol. E o Projeto Atleta Cidadão está educando crianças e adolescentes para a vida, como um primeiro passo, uma oportunidade para mudança, quem sabe tornando-os grandes jogadores.

O Atleta Cidadão no Meu Bairro é parte do projeto Atleta Cidadão, da Prefeitura de Fortaleza. Criado há cinco anos, oferece à população acesso gratuito ao esporte e lazer por meio de aulas regulares nas comunidades, transformando realidades em territórios vulneráveis da Capital cearense por meio do esporte.

Em uma areninha em especial, uma das 23 em Fortaleza, do Parque Dois Irmãos, sonhos se misturam e viram realidade, sendo uma alternativa para as crianças que participam das atividades no equipamento da comunidade.

Com duas turmas, de oito aos 13 anos, e dos 14 aos 29 anos, lá, 92 alunos se ocupam três vezes por semana com um esporte que amam, aprendendo valores como cooperação, iniciativa, senso de equipe e claro, cultivando planos de ajudar a família.

Sonhos estes já realizados por três garotos revelados na Areninha do Parque Dois Irmãos: dois jovens atletas ganharam o mundo e estão jogando na 1ª divisão do futebol polonês: Bruno Santos, de 19 anos, e Magno, de 18; e Caio Santana, nas categorias de base do Guarany de Sobral, um dos maiores clubes do interior do Estado do Ceará.

São exemplos vivos de que com oportunidade, a vida destes garotos que vivem em comunidades vulneráveis pode mudar para melhor.

Ensinamentos

O professor do Projeto Atleta Cidadão, Fernando Filho, ex-técnico do Ferroviário, compartilha a experiência como jogador e treinador com os garotos, ensinando-os valores importantes para a vida e uma futura carreira esportiva. "O futebol é o meio que nós utilizamos para inserir essa garotada no ambiente favorável. A ideia é que eles estejam trabalhando muitos valores para a vida deles, como socialização, cooperação entre eles, saber lidar com frustrações, vitórias. O futebol transforma todos estes temas transversais de uma forma muito próxima. Sabemos das dificuldades que existem nas famílias dos garotos e trabalharmos para enriquecer essa educação e transformá-los em cidadãos. Estamos trabalhando continuamente resolução de problemas. Em uma situação de jogo, um garoto toma decisões importantes em frações de segundo, trabalhando esse cognitivo", explicou.

Para Fernando, os ganhos na comunidade são visíveis, com os pais dos meninos inseridos no projeto Atleta Cidadão no Parque Dois Irmãos esperançosos com a oportunidade dada a eles.

"Temos grupos com os pais, de WhatsApp, com interação direta com eles, fazendo reuniões, trabalhando temas teóricos. Este mês é o respeito, ética ao próximo. Não é só jogar bola. A felicidade dos pais é visível com seus filhos em um projeto como esse. Sabem que o projeto pode proporcionar um futuro a eles como atleta profissional, após termos formado cidadãos".

As duas turmas de Fernando contam com 92 participantes, muitos deles captados nas escolas do bairro.

Um destes meninos inseridos no projeto, Samuel Moura, de 16 anos, diz ser um sonho treinar na areninha e espera seguir carreira de jogador profissional.

"É uma realização de um sonho para todo menino que está aqui. Muitos como eu querem ajudar sua família, virar jogador profissional. O Fernando pode nos ajudar muito. Meus pais viram a areninha sendo feita, entraram em contato e eu estou aqui, há mais de um ano. Eu estou me desenvolvendo aqui, criando amizades, jogando futebol. Tenho sonho em jogar no Corinthians, e espero que aqui seja o começo", disse.

Fernando espera que garotos como Samuel alcancem a profissionalização no futebol, mas só em orientá-los a serem melhores cidadãos, seu trabalho já é gratificante.

"A primeira oportunidade destes garotos nós demos aqui. A gratificação é muito grande. Não só de uma criança ir para um time profissional, mas a melhora qualitativa dele como pessoa, como cidadão. Isso que é mais bonito".

Em seguida, Fernando descreveu como foi revelar jogadores para o futebol polonês, como Bruno Santos, hoje na 1ª Divisão pelo Miedz Legnica.

"O Bruno trabalhou com a gente sete meses nesta areninha. Vi que ele era diferenciado. O Macau disputaria a Copa Seromo Sub-20 e eu coloquei o Bruno para jogar. Ele se destacou e conseguiu um contrato na Polônia. É muito gratificante mudar a vida de garotos como ele. Nós também revelamos o Magno, também para o futebol polonês, e o Caio Santana, que está no Guarany".

Exemplo

Em entrevista ao Diário do Nordeste, direto da Polônia, Bruno Santos declara que a experiência na Europa o tornou um jogador e ainda uma pessoa melhor.

"Eu cresci muito depois que cheguei aqui. Estou muito bem no clube, me adaptei muito rápido e pela minha característica, de ser veloz, estou me destacando. A experiência aqui é enorme, e me vejo crescendo muito como pessoa, além de jogador. Eu quero me destacar aqui na Polônia, jogando na 1ª Divisão e espero quem sabe jogar na Holanda, na Bélgica".

Bruno Santos foi revelado na areninha e joga hoje no Miedz Legnica, da Polônia Divulgação

Em seguida, Bruno lembrou os tempos de treinos na areninha e da oportunidade que teve de virar profissional.

"Eu me sinto muito feliz em ser um exemplo para estes meninos que estão treinando hoje na mesma areninha da onde eu saí. Agradeço muito ao Fernando pela oportunidade que ele me deu, por todos os treinamentos e trabalhos táticos. Assim como eu, eles também têm sonhos de ser um jogador profissional. Eu digo a eles que nunca desistam dos seus sonhos, que assim vocês podem chegar muito longe", destacou.