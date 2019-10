Profissionais de fisioterapia discutem prevenção de lesões

Ao ver Luiz Otávio de volta à escalação do Ceará, na partida contra o Bahia, o torcedor com certeza respirou aliviado. O retorno do zagueiro foi um dos mais esperados do ano. Isso porque o jogador se lesionou diante do São Paulo, na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, entrou em transição e depois se lesionou novamente. Seu retorno foi marcante. O zagueiro entrou em campo e marcou os dois gols da vitória do Vovô.

"Ele passou um período fora, em recuperação. Sofreu duas lesões consecutivas, mas é um atleta extremamente profissional e isso colaborou para os resultados. Foi uma recuperação difícil, mas foi feita da forma correta e ele foi premiado com os dois gols", destacou o fisioterapeuta do Ceará, João Paulo Frota.

Apesar dos avanços na área da recuperação de atletas e da busca por redução de desgaste nas maratonas de jogos, prevenção é a palavra do momento entre fisioterapeutas de todo o mundo.

A preocupação destes profissionais do futebol é tratar e monitorar os atletas para que o número de lesões seja cada vez menor e não seja mais necessário demandar tantos esforços no tratamento posterior. "Atualmente temos trabalhado muito com a prevenção de lesão, temos cuidado para que a lesão não ocorra. Essa prevenção é feita a partir da avaliação individual de cada atleta, sabemos das especificidades e cada atleta é um indivíduo único", explica Albino Abreu, fisioterapeuta do Fortaleza.

Encontro de profissionais

Priorizando a busca por inovações na área e a troca de experiências, fisioterapeutas de diferentes países se reúnem até 26 de outubro, no IX Congresso Nacional e VII Congresso Internacional da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física, o Sonafe 2019.

O evento, realizado bianualmente desde 2003, ocorre pela 2ª vez no Nordeste. Os grandes nomes da fisioterapia do esporte de alto rendimento, de todas as modalidades, debatem sobre as melhores e mais recentes evidências científicas e práticas clínicas.

Cerca de 1.500 participantes estão divididos em workshops, simpósios, palestras, além de momentos para discussões e perguntas, entre eles representantes das seleções brasileiras masculina e feminina de futebol.

O Brasil reúne o maior número de fisioterapeutas da América Latina (mais de 200 mil). Para o fisioterapeuta do São Paulo e da seleção masculina de futebol, Ricardo Sasaki, o encontro serve para troca de experiência e de realidades.

"Um ponto muito importante é sobre a experiência e vivência de cada um que pode ser dividida aqui. Não posso falar da recuperação de um atleta de Fortaleza e Ceará. A minha vivência é diferente, porque eu trabalho em São Paulo, é outra logística. Então os saberes se complementam", destaca Sasaki, que palestra no evento.