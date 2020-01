Primeiros reforços do Vovô remodelam sistema defensivo

O torcedor do Ceará viu o time começar 2020 com caras novas. O Vovô se movimentou no mercado e já anunciou contratações para esta temporada que se inicia. A maioria dos jogadores que chegarão para o clube, entretanto, são para o sistema defensivo, e o Alvinegro começará o ano com o setor bem reformulado.

Quatro dos cinco reforços anunciados oficialmente pelo clube até agora são para o sistema de defesa. São eles o zagueiro Tiago Pagnussat, o lateral-direito Eduardo, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e volante Charles.

Todos chegam com status de briga pela titularidade, especialmente Tiago e Bruno Pacheco. Ambos deverão assumir lacunas que ficam abertas e que o clube teve problemas.

Na zaga, Tiago deverá ocupar posto ao lado de Luiz Otávio. O camisa 13 é titular absoluto, mas a definição do seu companheiro não teve nenhum nome absoluto em 2019. Quem mais atuou foi Valdo, mas ele está sendo negociado com o Shimizu S-Pulse, do Japão, por 800 mil dólares (cerca de R$ 3,4 milhões), e deverá deixar o clube.

Com isso, Tiago, Luiz Otávio e Eduardo Brock são os únicos zagueiros confirmados.

No alto de seu 1,91m, Tiago Pagnussat é forte na bola aérea, tem boa saída de bola e qualidade nos desarmes. Boas credenciais que o fizeram titular no Bahia entre 2016 e 2018.

Já Bruno Pacheco estava na Chapecoense e, no Brasileirão, foi o lateral com mais assistências para gols, ao lado de Rafinha, do Flamengo, com cinco passes assistências para gols. No quesito cruzamentos, ele também foi o primeiro na posição na competição nacional, com 47 certos, além de ter sido o terceiro em desarmes, com 79. Ele chega claramente para ser o titular da posição, já que João Lucas acumulou diversos erros.

Quem também estava na Chape é o lateral-direito Eduardo. No ano passado, ele disputou 46 jogos e marcou um gol. No Brasileirão, foi o quinto atleta com mais cruzamentos certos, primeiro entre os laterais-direitos e deu duas assistências. A missão de desbancar Samuel Xavier não será fácil, mas Eduardo chega com boas credenciais.

O volante Charles é outro que também chega com status positivo para reforçar o sistema defensivo do Vovô, já que foi o melhor volante da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Sport, em 2019, com um total de 116 desarmes.

Os quatro atletas dão uma repaginada no setor defensivo e qualificam as alternativas para o técnico Argel Fucks. Porém, deixam um alerta que é preciso mais contratações para o setor ofensivo, que foi o grande problema do Vovô durante 2019. Até aqui, o centroavante Rodrigão foi o único anunciado para o ataque.

Negociações avançadas

Segundo o Globoesporte.Com, o Ceará tem negociações adiantadas com o zagueiro Klaus, do Internacional. A conversa já está em fase final para ser concluída. O defensor vem para o Alvinegro em definitivo, e o Inter ficará com um percentual dos direitos.

O atacante Rafael Sóbis também está em negociações avançadas. O empresário do atleta, Jorge Machado, declarou que Sóbis tem intenção de defender o Ceará em 2020 e o desfecho pode acontecer a qualquer momento.