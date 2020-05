Primeiro a voltar, Alemão segue retorno dos jogos, mas com cautela

Neste fim de semana, o Campeonato Alemão terá a sua segunda rodada após o reinício, ou seja, a 27ª rodada, que tinha sido suspensa. Além da disputa pela ponta da tabela de classificação entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, outra questão que deve ser bastante observada é o respeito às recomendações sanitárias por parte dos jogadores.

Brasileiro Matheus Cunha marcou mais um na abertura da rodada

Na rodada anterior, algumas cenas chamaram a atenção como atletas se abraçando e se beijando em comemoração de gols.

A retomada do futebol alemão foi marcada pelo descumprimento de medidas simples contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19). O chefe do governo da Baviera, Markus Söder, alertou a Bundesliga, que organiza o Campeonato Alemão, para que insista no seguimento das diretrizes de saúde no futebol.

"O futebol cumpre uma função básica como modelo a seguir, então é preciso respeitar as instruções e prestar mais atenção na semana que vem", declarou Söder ao canal esportivo alemão Sport1. Apesar do alerta, a Liga Alemã de Futebol (DFL, na sigla em alemão) afirmou que não punirá os jogadores que não respeitarem o protocolo nas comemorações por considerá-las parte do jogo.

Autoridades de saúde ao redor do mundo afirmam que medidas de distanciamento são um dos meios mais eficazes contra a disseminação da Covid-19, que se espalha por gotículas. Portanto, beijos e abraços não são as maneiras mais adequadas de comemoração no momento.

Com a bola rolando, alguns jogos merecem destaque. Os duelos decisivos, em sua maioria, acontecerão neste sábado. No topo, o Borussia Mönchengladbach enfrenta o Bayer Leverkusen, que tentará tirar a terceira colocação das mãos de seu oponente. Em caso de vitória, a equipe de Leverkusen chega aos 53 pontos e se mantém vivo na reta final da competição Caso perca, melhor para a de Mönchengladbach, que ficará ainda mais próxima da segunda colocação e torcerá para a derrota do Borussia Dortmund, que está a apenas dois pontos de distância. O time de Dortmund não terá caminho fácil. Enfrentará o Wolfsburg, fora de casa, e depende de uma vitória para se manter na luta pelo título.

Para complicar a situação, o técnico suíço Lucien Favre não contará com peças-chaves de seu elenco como o capitão Marco Reus e os volantes Axel Witsel e Emre Can. O rival, por sua vez, não facilitará. Precisa da vitória para manter a sua vaga na Liga Europa, ameaçada pelo Freiburg e pelo Schalke 04.

Na luta para manter a liderança, o Bayern de Munique pode ter o caminho mais fácil dentre os primeiros colocados porque enfrentará o Eintracht Frankfurt, que se encontra a uma certa distância da zona de rebaixamento e longe de se classificar para as competições europeias.

Brasileiro destaque

No jogo que abriu partida da 27ª rodada ontem, o Hertha levou a melhor. Jogando no Olympiastadion, a equipe goleou o Union Berlin por 4 a 0 e subiu de posição na tabela da competição. Agora, ocupa a 10ª colocação, com 34 pontos, enquanto os rivais seguem na 12ª posição, com 30.

A equipe do Hertha Berlin foi superior no primeiro tempo. Aos poucos, o brasileiro Matheus Cunha foi aparecendo com chances, mas o placar permaneceu inalterado até o fim da primeira etapa.

No segundo tempo, os gols apareceram. Aos 5, Ibisevic testou firme para o gol, abrindo o placar. No minuto seguinte, Lukebakio driblou o goleiro tocou para as redes. Aos 16, foi a vez de Matheus Cunha deixar o seu. Ele acertou um belo chute rasteiro no canto esquerdo do arqueiro adversário, ampliando para o Hertha. Aos 31, a vitória virou goleada quando Boyata fechou o triunfo da equipe berlinense.