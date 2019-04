Primeiras conclusões com relação à Série A

Quem andava preocupado com a participação do Ceará na Série A nacional 2019, certamente, sossegou o coração ao analisar os dois jogos que o Vozão fez diante do Corinthians. Nos dois, jogou bem. Com relação à produção, não merecia ter perdido pelo placar de 3 a 1 no jogo de ida. E, no jogo de volta, poderia ter alcançado placar melhor, já pelo que apertou no fim. Dirão talvez que assim não teria sido se o Corinthians não tivesse perdido Cássio, expulso aos 17 minutos do segundo tempo. Tudo bem. É detalhe importante. Mas restou bem claro que o Vozão, não obstante suas limitações, pode com altivez encarar o Corinthians, quer no Castelão, quer no Itaquerão, quer em outro lugar qualquer. Assim, entendo que as demais grandes equipes da Série A também experimentam uma fase de transição. As apreensões sobre o desempenho que o Ceará terá no campeonato maior foram atenuadas. O Ceará ainda não está no ponto ideal. Mas nenhum outro time também está no ponto ideal. A fase de ajustes é a mais difícil porque requer esmero e dedicação de todo o grupo até alcançar a sintonia fina. E esta só acontece no próprio transcorrer da Série A.

Em alta

No jogo de volta, Osvaldo fez diante do Guarany de Sobral sua melhor apresentação desde que retornou ao Fortaleza. Além disso, foi dele o gol da vitória tricolor. Não tenho dúvida de que, quando chegar à Série A, Osvaldo estará na sua melhor forma. São visíveis os avanços que ele apresenta de jogo para jogo.

Mais uma vez

De 1996 para cá, apenas Fortaleza e Ceará ganharam o título estadual. O Fortaleza foi campeão em 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015 e 2016. Foram onze títulos, incluindo um tricampeonato e um tetra. Agora, o Leão está confirmado na fase final, onde tentará impedir o tricampeonato do Ceará, isso caso o Vozão confirme sua presença no jogo com o Floresta.

Esperança

O Fortaleza será o próximo clube cearense a disputar a Copa do Brasil neste ano. Ingressará nas oitavas de final, privilégio conquistado porque foi Campeão Brasileiro da Série B. Neste ano, ficaram pelo caminho Ferroviário, Atlético-CE e Ceará. Última esperança é o Fortaleza.

O gol de roger, o da vitória do Ceará sobre o Corinthians, pode ser o começo do resgate de sua dívida com o Vozão. Roger vinha sendo muito criticado. O momento de seu gol, em pleno Itaquerão, traduziu todo o esforço dele para construir em Porangabuçu uma situação favorável ao seu desiderato. Queira Deus

Com a eliminação do Guarany de Sobral, extinguiu-se a última chance de, neste ano, um clube do interior sagrar-se campeão estadual, disputando em campo. No tapetão, o Icasa tem um título estadual, o de 1992, que dividiu com Ceará, Fortaleza e Tiradentes. Está praticamente inviável fazer futebol no interior