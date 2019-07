Primeira taça do ano no futsal cearense sai para Ceará ou Eusébio

Hoje os fãs do futsal conhecerão o primeiro time a garantir vaga na grande final do Cearense de 2019, que acontecerá em setembro. Eusébio e Ceará decidem quem será o campeão do primeiro turno no Ginásio Joaquim Gregório, em Eusébio, às 17h. A TV Diário transmite ao vivo, com narração de Ricardo Mota, comentários de Vinicius Aguiar e reportagem de Denise Santiago.

No 1º jogo, Ceará e Eusébio empataram ppr 1 a 1. O jogo ocorreu no Ginásio do Vozão, que contou com público de 800 pessoas e foi bem disputado. Os gols foram marcados no primeiro tempo da partida: Jefinho, do Vovô, abriu o marcador. Necessitando do resultado, o Eusébio pressionou e logo teve reação. Felipinho, que é um dos artilheiros da equipe, empatou a partida. Com o placar, nenhum dos times tem alguma vantagem no tempo normal. Caso vá para a prorrogação, o Eusébio tem a vantagem do empate na etapa complementar por conta da melhor campanha. Não haverá disputa por pênaltis.

Falar do Eusébio é falar de gols. O time ainda tem o melhor ataque da competição com 34 gols. São 10 tentos de diferença para o 2º colocado, que por coincidência é o Ceará, que tem 24 gols. Além disso, o time ainda permanece invicto, com sete vitórias e três empates no campeonato.

O Ceará vem se superando a cada jogo e faz valer a "força da camisa". No 1º jogo, saiu na frente com o apoio da torcida e com um futsal inovador. Mais uma vez, assim como foi contra Horizonte e Pires Ferreira, o Alvinegro vai decidir a vida longe de casa.