Pressionado e desfalcado, Ceará entra em campo contra o River/PI

Com apenas dois meses de jogos oficiais em 2020, o Ceará já vive dias de pressão por resultados, após acumular oito empates em 11 jogos. Além dos resultados que irritam a torcida alvinegra, pelo nível dos adversários, as atuações, mecânica de equipe e padrão tático estão abaixo do esperado, com a equipe longe de desempenhar um futebol condizente com um clube da Série A do Campeonato Brasileiro.

Tudo em um calendário repleto de jogos e sem tempo hábil para treinamentos, estes essenciais para a evolução de uma equipe.

É neste cenário que o Ceará entra em campo para seu 12º jogo na temporada, contra o Ríver/PI, pela Copa do Nordeste, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI), às 19h30, partida que medirá os limites do time alvinegro.

Primeiro, pelo nível da equipe, seja técnico e físico, destacado pelo técnico Enderson Moreira após o frustrante empate com o Guarany de Sobral, no sábado no PV, pelo Campeonato Cearense.

O treinador indicou o time ainda carece de identidade e organização, por isso oscila demais nos jogos e acumula empates na temporada. "A primeira coisa que a gente precisa ter é um time organizado. Esse é o primeiro passo. Se não for um time organizado, nós vamos sofrer. Qualquer time que tem conquistas é bem organizado. Precisamos organizar bem, entender o que temos que fazer dentro de campo, nos aplicar ainda mais", disse o técnico.

Forma

Em seguida, Enderson afirmou que a equipe ainda está muito longe da ideal, e que os jogadores ainda buscam a melhor forma física, que ninguém está no ápice da forma.

"O time não chegou no ponto que acho que a gente vai chegar, porque não treina. Mas mesmo sem treinar, precisamos mudar algumas coisas Ninguém está no ápice da sua forma. A gente não está no ponto de fazer o jogo na intensidade que a gente quer", declarou o treinador alvinegro.

E o jogo medirá os limites do elenco pelo alto número de desfalques: o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o zagueiro Luiz Otávio, os volantes Charles e William Oliveira, além do atacante Rick, desfalcam a equipe.

Assim, Enderson terá que escalar alguns atletas que já jogaram no sábado, contra o Guarany de Sobral, aumentando ainda mais o desgaste.

Para superar tudo isso, o goleiro Fernando Prass, experiente, afirmou que o elenco precisa ter a calma necessária para que os resultados cheguem, por mais que o aproveitamento em 2020 incomode.

"Da maneira como está, nos incomoda. 8 empates e 3 vitórias? É pouco, né. Não é a pontuação que a gente gostaria de ter. Óbvio que não perder é um primeiro passo, mas está aquém do que imaginamos para o Ceará neste ano. É um grupo novo, então temos dificuldade de assimilar alguns processos. Dificuldades naturais, mas temos que dar uma resposta o mais rápido possível", disse o camisa 1 do Vovô.

Com cinco empates em cinco jogos pelo torneio regional, o Vovô precisa vencer os três adversários que restam para avançar às semifinais.

+

Longe do ápice físico e técnico, o Ceará ainda terá, para o jogo de hoje, 5 desfalques: o lateral Bruno Pacheco, o zagueiro Luiz Otávio, os volantes Charles e William Oliveira, além do atacante Rick