Pressionado, Ceará recebe o Floresta por vaga na final do Estadual

Embora esteja pressionado após duas eliminações seguidas em quatro dias, o Ceará tem um jogo para salvar o semestre e continuar sonhando com um título. O Alvinegro recebe o Floresta hoje às 21h30, na Arena Castelão - com transmissão da TV Verdes Mares e da TV Diário - precisando apenas de um empate para se garantir na decisão do Campeonato Cearense contra o rival Fortaleza. No jogo de ida, o Vovô arrancou um empate por 2 a 2 após estar perdendo por 2 a 0, no Domingão - e como tem melhor campanha, joga por dois resultados iguais.

Contudo, mais que avançar, o Vozão precisa fazer as pazes com a torcida: o torcedor alvinegro, que mesmo eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians, na quarta-feira (3), sentia orgulho pela vitória por 1 a 0 em Itaquera, mudou rapidamente de humor após a eliminação para o Náutico nas quartas de final da Copa do Nordeste, ao perder por 2 a 0, no Castelão, em jogo único.

O motivo da revolta foi a escalação de um time reserva, mesmo em uma competição regional na qual o clube era o favorito e detinha a melhor campanha geral, frustrando a torcida, que compareceu em grande número (34 mil pagantes) esperando a classificação.

Pressionado pela torcida que claramente demonstrou insatisfação com a decisão de diretoria e comissão técnica, Lisca minimizou a desclassificação, ignorando a história de títulos em competições do clube. "O Ceará já foi eliminado várias vezes. Inclusive, fomos campeões da Copa do Nordeste somente uma vez (2015). Em todas as outras, fomos eliminados", disparou o técnico do Vovô.

A torcida do Ceará está em crise com o time, após a eliminação em casa ,na Copa do Nordeste, com um time reserva escalado por Lisca FOTO: CAMILA LIMA

Indagado sobre o comparecimento da torcida após a frustração no último sábado - muitos torcedores disseram que iam se poupar de ir à partida - o técnico do Ceará espera que ela compareça. "O torcedor do Ceará já passou por muito mais dificuldades do que uma eliminação. Eu espero o torcedor apoiando, ativo, incentivando a equipe contra o Floresta, que é uma equipe muito difícil. Já temos um novo objetivo agora que é o Campeonato Cearense e ainda precisamos garantir nossa vaga na final", finalizou.

Um empate é suficiente para classificar o Vovô, mas só uma vitória daria ao Alvinegro a vantagem de dois resultados iguais contra o Fortaleza na decisão do Estadual.

Isso porque, com 16 pontos na classificação geral, o Ceará vencendo, ultrapassaria o Leão, que tem 17. Com um empate, o Fortaleza estaria na frente pelo número de vitórias (5 a 4).

"Pressão vai sempre existir, da torcida, da diretoria, nossa, interna, e precisamos estar preparados para ela. A maior é interna, de querer colocar em prática o nosso jogo. Temos um compromisso que temos que ganhar. Temos que vencer. Respeitando o adversário, mas precisamos buscar a nossa classificação para a final do Cearense", declarou o zagueiro Luiz Otávio.

Para o duelo, o técnico Lisca não terá dois jogadores importantes, são eles os meias Felipe Silva (lesão muscular de grau 2) e Wescley (lesão na coxa de grau 1). Como apenas Felipe era titular, Lisca deve escalar Chico para substituí-lo na partida.

Confiança

Se no Ceará a pressão é grande, no Floresta o clima é de tranquilidade e otimismo. Nem permitir o empate em 2 a 2 no jogo de ida após estar vencendo por 2 a 0 é motivo de lamentação por parte dos jogadores e técnico.

"Conseguimos fazer os dois gols no forte time do Ceará e ainda sofremos o empate no fim. Tiramos como lição de quando tivemos na frente, não recuar muito, pois o Ceará tem qualidade. O importante também é que não perdemos. Então, vamos para este jogo em busca da nossa classificação", disse Paulinho Kobayashi, técnico do Floresta.

Sobre aproveitar o momento complicado que o Ceará vive na temporada, o treinador do Floresta acredita que, no Campeonato Cearense, o adversário é muito forte e ainda está invicto.

"Penso que são campeonatos diferentes. No Estadual, o Ceará ainda não perdeu e temos que ter esta consciência, de que eles estão muito bem. A equipe titular do Ceará está descansada e será um jogo difícil, e só passaremos se tirarmos a invencibilidade deles".

Para o jogo de hoje, o Floresta não terá o zagueiro Cláudio Caça-Rato, suspenso. Companheiro de posição, Alisson acredita em uma classificação de sua equipe, mesmo encarando o Ceará.

"Acreditamos que podemos fazer um grande jogo e garantir nossa classificação. Sabemos da importância para a gente, para o Ceará que vem de duas eliminações. Será mais difícil porque o foco deles agora é só o Cearense, mas vamos buscar nossa vitória".

Ficha técnica



Ceará:

Richard, Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio, Thiago Carleto, Fabinho, Juninho, Ricardinho, Chico,

Leandro Carvalho e Ricardo Bueno

Técnico: Lisca

Floresta:

Carlão, Danrley, Regineldo, Alisson, Zé Carlos, Marconi, Thalison, Wallace, Bryan, Renê, Tavares

Técnico: Paulinho Kobayashi

Campeonato Cearense - Semifinal

Arena Castelão, às 21h30

Árbitro: Wladyerisson Oliveira

Transmissão: TV Verdes Mares, TV Diário, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste