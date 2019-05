Presidentes de Ceará e Fortaleza confirmam torneio no Castelão

Os presidentes do Ceará e do Fortaleza confirmaram o torneio com Palmeiras e Vasco da Gama a ser disputado no mês de junho, durante a parada da Série A do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa América. A ideia é que se faça rodadas duplas, na Arena Castelão, sempre com os times cearenses enfrentando os adversários do Sudeste.

"O torneio está previsto. Entendo ser uma boa oportunidade de movimentação das equipes nessa parada para a Copa América, bem como de oportunizar ao torcedor o contato com os clubes", comentou o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz.

Robinson de Castro, presidente do Ceará, falou sobre bastidores do processo de negociação, que ainda não está 100% fechada. "O modelo vai ser com o Ceará não enfrentando o Fortaleza em um primeiro momento, mas sim, Palmeiras ou Vasco. O Alexandre Mattos (presidente do Palmeiras) me ligou perguntando se eu topava e eu disse: 'Na hora'. Acho que vai ser uma agenda bacana para fazermos uma intertemporada na parada da Copa América".

A ideia é que a competição tenha início em 26 de junho.