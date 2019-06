Preocupação Ampliada: três jogos sem vencer

O Ceará sofreu nova derrota. E viu o Vasco sair da zona de rebaixamento em São Januário. Ainda bem o Vozão permanece na faixa intermediária. Portanto, com possibilidades de promover ajustes, visando a evitar a zona de desconforto. Mas é indiscutível a preocupação do Ceará, haja vista ter o ataque mais uma vez se mostrado inoperante. Faz três jogos que o Vozão não assinala um gol sequer. Ontem, o Vasco foi melhor e mereceu a vitória. Aliás, louvável a atuação do goleiro do Ceará, Diogo Silva, que realizou várias defesas significativas, em conclusões de Marrony, Marcos Junior e Valdívia. Assim evitou até um placar maior para os vascaínos. Aos 34 minutos do segundo tempo, porém, o gol de Danilo Barcelos fez ruir as pretensões do Vozão. Apesar de o Vasco ter oferecido espaços para o contra-ataque, pouco proveito o Ceará tirou disso. Na primeira fase o goleiro do Vasco, Fernando Miguel, ficou contemplativo, sem a necessidade sequer de uma intervenção importante. Na fase final, apenas uma chance mais clara a favor do Ceará, tendo Romário desperdiçado. Vitória justa do Vasco e uma constatação: o Ceará precisa urgente de um atacante. Ampliada a preocupação.

O melhor das Américas

Quem é o melhor das Américas? Hoje começa a luta pelo título. O Brasil recebe onze seleções. Dentre estas, dois convidados: o Catar, que será sede da próxima Copa do Mundo, e o Japão. O Uruguai é o maior de todos os campeões (15 vezes), Argentina (14), Brasil (8). O Chile é o atual bicampeão.

Importância

Há quem queira diminuir a importância da Copa América, quando comparada com a Eurocopa. Isso é relativo. Aqui teremos três campeões do mundo: Brasil, penta; Uruguai, bicampeão; Argentina, bicampeã. Presença de atletas que jogam nos melhores times europeus. Na Eurocopa participam também seleções de menor porte. Nem todas à altura de Alemanha, Inglaterra, Espanha e Itália.

Cobertura

A Copa América tem seus encantos, sim. E que encantos! Tem sua história, sim. E que história! O Sistema Verdes Mares, com seus tradicionais parceiros patrocinadores, engaja-se na grande cobertura. E dá a verdadeira dimensão que o espetáculo merece. A Verdinha, com exclusividade, tem os direitos de transmissão. E o fará com o jeito bem cearense.

Airton

Quando o assunto é Copa América, logo vem a ligação com o escritor Airton Fontenele, autor da obra mais completa sobre a competição. O livro "O Brasil na Copa América", de 1989, contou com a chancela da CBF. A obra preencheu uma lacuna na literatura esportiva nacional. Ainda hoje é permanente fonte de consulta pelo elevado conteúdo de informações.

O pesquisador Airton Fontenele é referência nacional, citado inclusive no Jornal do Brasil pelo saudoso comentarista e técnico da Seleção Brasileira, João Saldanha. Airton escreveu oito livros sobre a Seleção Brasileira, sendo seis dedicados à Canarinho em Copas do Mundo. Há uma fusão de imagens entre a Seleção Brasileira e o notável pesquisador cearense.