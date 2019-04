Prejuízo por dois gols após 1º jogo é raro, mas Ceará já reverteu há 44 anos

Ceará e Fortaleza já decidiram o Campeonato Cearense em uma final 31 vezes, sem contar títulos estaduais vindos após finais de turno. Ou seja, a de 2019 é a 32ª, com 18 títulos para o Vovô e 13 para o Leão. E uma estatística chama a atenção nos duelos entre ambos: a vantagem conseguida pelo Fortaleza, com dois gols de diferença após vencer o jogo de ida no último domingo por 2 a 0 é rara, e ocorreu apenas uma vez, em 1975, com o Leão também vencendo por 2 a 0 no 1º jogo.

Mas aí vem o alento para a torcida do Ceará: naquele ano, o Vovô também tinha a vantagem de dois resultados iguais por ter vencidos mais turnos e conseguiu reverter, com uma vitória por 2 a 0, gols de Zé Eduardo e Da Costa, no Castelão para 44.727 pessoas.

O técnico do Vozão era Caiçara, e o time foi campeão com o elenco composto por Vander; Roberto, Lineu, Geraldo e Valdecir; Edmar, Zé Eduardo, Serginho Amizade; Mano, Moisés e Dá Costa.

O Leão, treinado por Laerte Dória, jogou a decisão com os jogadores Cícero; Aloísio, Hamilton Ayres, Ozires e Roner; Chinesinho, Zé Maria Paiva, Zé Carlos e Amilton Melo; Haroldo e Geraldinho.

Em 1990, o Ceará também perdeu o 1º jogo por 2 a 0, mas como o regulamento não previa saldo de gols, uma vitória por 2 a 1 no jogo de volta foi suficiente para dar o título ao Alvinegro de Porangabuçu.

Nas demais decisões com o maior rival, sempre que o Vovô perdeu o 1º jogo, deixou o título escapar. 1959 (1x0), 1974 (1x0), 2009 (2x1), 2010 (1x0) e 2015 (2x1). Ou seja, há 44 anos o clube alvinegro não tem uma desvantagem tão grande para reverter em uma decisão de Cearense.

Além disso, o Vovô precisaria quebrar um tabu: nos últimos 10 anos, nenhum time sem vantagem para o jogo de volta conseguiu sair campeão.

Ainda assim, para o 2º jogo, os atletas de Porangabuçu mantêm a confiança, apesar da derrota por dois gols de diferença no último domingo.

"Temos uma semana para buscar essa solução nos aspecto anímico e nesse aspecto de personalidade na hora da decisão para reverter o resultado", disse Lisca.

O zagueiro Tiago Alves também mostrou confiança. "Nós temos um grupo muito forte e temos capacidade de reverter o resultado. Vamos lutar bastante", afirmou.