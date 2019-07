Praia de Iracema recebe o 1º World Beach Sports Brazil em agosto

A partir de 23 de agosto, Fortaleza recebe a 1ª edição do World Beach Sports Brazil, competição que reúne mais de 30 modalidades esportivas de praia para promover a melhoria da saúde e da qualidade de vida da população. A programação segue até dia 8 de setembro nas areias da Praia de Iracema. O WBS planeja transformar a cidade cearense na Capital Mundial dos Esportes na Praia.

Com o tempo aberto e o sol forte neste período do ano, agosto foi oficializado como "Mês do Esporte da Praia", com base na lei municipal 10.826/2018. Dentre os esportes que serão disputados, estão futevôlei, beach tennis, kitesurfe, stand up paddle, capoeira, ciclismo, dentre outros escolhidos.

De acordo com Roslavo Brilhante, um dos organizadores do evento, este será um teste para as próximas edições. "É uma preparação para a edição de 2020, que será ainda maior. O objetivo é incentivar a prática esportiva, das crianças aos adultos", afirma Roslavo, sobre o WBS.

Sintonia ambiental

Além do incentivo aos esportes, o WBS apoia a preservação ambiental da cidade de Fortaleza e assume o compromisso de promover ações de conscientização, limpeza da orla e políticas que tenham como principal objetivo a sustentabilidade.

A intenção é de permanecer com zero emissão de carbono nos 11 dias de disputa. Durante o lançamento, palestras sobre as modalidades esportivas serão ministradas para cerca de 10 mil jovens de escolas públicas e da Rede Cuca.

Apoio

A competição também conta com o apoio do Projeto Viva Experiência, que tem a missão de apadrinhar crianças carentes e incentivá-las à prática de esportes. Mais de 500 estudantes universitários voluntários são esperados para ajudar a organização do WBS.