Praga danifica grama e estádio da Copa 2014 não pode receber jogos

Um dos estádios da Copa de 2014 está impossibilitado de receber partidas, após determinação da CBF na última semana. A Arena Pantanal, em Cuiabá, custou mais de R$ 670 milhões aos cofres públicos e foi sede de quatro jogos no Mundial. Uma praga que danificou o gramado foi responsável pelo adiamento do jogo entre Cuiabá e Coritiba pela Série B. A partida ocorreria na terça-feira (24).

A suspensão dos jogos na Arena Pantanal foi determinada pela CBF na última sexta-feira (19). As duas próximas partidas do Cuiabá, único time de Mato Grosso na Série B, estão classificadas como "a definir" e dependem da recuperação do gramado.

Uma empresa contratada pelo Cuiabá detectou a presença de ervas daninhas no campo e lançou herbicida sobre elas. O veneno matou também a grama, que demorou a se recuperar em razão do tempo seco na cidade.

Uso excessivo

Dirigentes se queixam do uso do estádio para partidas amadoras e acreditam que isso pode ter ocasionado o problema. "Ninguém respeita o futebol profissional em Mato Grosso, foram feitos jogos de pelada um atrás do outro na Arena, como se aquilo fosse um campinho de bairro", afirma Helmute Lawisch, presidente do Luverdense, que jogou a Série C este ano, mas tem estádio próprio em Lucas do Rio Verde.

"Usaram o estádio de forma deliberada, havia jogos de manhã, de tarde e à noite", diz Arley Silva, vice-presidente do Mixto Esporte Clube, que disputa o campeonato estadual.

A diretoria do Cuiabá também foi procurada, mas não se manifestou.

Em nota, a Secel (Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer) lamentou a decisão da CBF de suspender os jogos e informou que apenas 7% do gramado foi danificado. Segundo a secretaria, o gramado está melhor que o de outros estádios que recebem partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. A Federação Mato-Grossense de Futebol (FMF), corresponsável pela manutenção do campo de jogo, afirmou que há condições para receber partidas.

A CBF informou ainda que o Governo estadual enviaria até ontem um cronograma de reforma do gramado. Sobre o argumento de que o gramado é melhor do que de estádios da Série A, a entidade reiterou que ele "não está habilitado a receber jogos da CBF".

A decisão da CBF vai tornar ainda mais inativa a arena, que recebe em média 4.800 torcedores por partida desde a inauguração. Além do problema no gramado, acumula falhas estruturais desde a sua entrega, em 2014, para sediar jogos da Copa do Mundo em Cuiabá.