Por treinos, Flamengo é multado e terá que se explicar ao MPT

O Flamengo retomou os treinos, mas está colhendo consequências. A primeira delas foi uma multa aplicada pela Prefeitura do Rio de Janeiro por descumprimento da norma de não treinar e por impedir a entrada da fiscalização no Ninho do Urubu. Além disso, o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro (MPT-RJ) quer esclarecimentos por parte do clube, que está desde terça-feira (19) na ativa.

O clube, no entanto, afirma desconhecer a punição e garante que pode justificar a infração. A multa imposta pela Prefeitura é de R$ 2.967 pela recusa de receber no Ninho do Urubu fiscais da subsecretaria de Vigilância Sanitária.

O Flamengo argumenta que apenas seguiu os protocolos de segurança no combate ao novo coronavírus para o retorno dos treinamentos. Por isso, a entrada de pessoas não testadas com exames de Covid-19 colocaria em risco o local. E solicitou uma remarcação com todos os fiscais estando apropriadamente aptos.

Enquanto isso, a procuradora do trabalho Valdenice Amalia Furtado instaurou inquérito para apurar se a volta dos treinamentos está amparada em bases legais. Segundo a magistrada, o clube tem cinco dias para comprovar o seguinte: (1) Que sua atividade não foi suspensa pelas autoridades competentes; (2) o procedimento com relação a trabalhadores contaminados ou com suspeita de estarem com Covid-19; e a adoção de medidas de combate à propagação da Covid-19, relacionando-as.

O inquérito tem como base imagens feitas pelo helicóptero da Rede Globo, que flagrou imagens do treino, e também uma reportagem do UOL Esporte, que corroborou a informação sobre a atividade.

O governador Wilson Witzel contrariou seu próprio decreto e afirmou que a volta das atividades está por conta dos clubes, ainda que os treinamentos não constem como atividades essenciais durante o período de quarentena, válido até dia 31 de maio.

A Prefeitura do Rio, por sua vez, garantiu que há sanções possíveis para o Rubro-Negro. Beatriz Busch, secretária municipal de Saúde, reiterou que o Fla não está autorizado a retomar os trabalhos. "O retorno aos treinos, físicos ou táticos, ainda não está permitido, ao menos até o próximo dia 25, quando vamos rediscutir".