Por campanha histórica, Ferrão visita o Confiança pela Série C

#Ferroviário Vladimir Marques vladimir.Marques@diariodonordeste.Com.Br

O Ferroviário quer fechar o 1º turno da Série C com chave de "ouro", vencendo mais um adversário, o único que ainda não enfrentou: o Confiança. O time coral joga contra o Azulão sergipano, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Batistão, em Aracaju (SE), de olho em aumentar ainda mais sua pontuação e vantagem na liderança do Grupo A da Série C.

Hoje, com 19 pontos, o Tubarão da Barra é líder e tem cinco pontos de vantagem para o Sampaio Corrêa, 2º colocado. O adversário tem 11 pontos e é o 6º, próximo ao G-4.

Uma vitória fará não só o Ferrão abrir ainda mais a distância, como alcançará uma marca histórica: se vencer, o clube chega a 22 pontos, superando a campanha do Fortaleza de 2015, que encerrou o turno com 20, alcançando o melhor turno da história da Série C no atual formato, com 18 jogos, sendo nove de ida. O time de Marcelo Vilar vem de duas vitórias em casa muito difíceis, contra o Treze/PB (3 a 2) e Imperatriz/MA (2 a 1), dois resultados conquistados com muita superação.

Virada

Contra os paraibanos, o Ferrão virou o jogo após sofrer um gol no primeiro lance do jogo e, em seguida, perder um pênalti. Já contra os maranhenses, o time coral sofreu o empate aos 45 do 2º tempo, mas ainda teve forças para buscar o gol da vitória em seguida, com Juninho Arcanjo.

São provas de que o Ferroviário pode encarar um adversário difícil, ainda mais se levarmos em conta as atuações do time de Marcelo Vilar fora de casa, vencendo o Náutico, nos Aflitos, por 1 a 0, e o ABC no Frasqueirão, por 4 a 2.

Para o técnico do Ferrão, se o time mantiver a aplicação vista, principalmente nos jogos fora de casa, pode conquistar o resultado.

"A gente espera fazer um jogo muito equilibrado, assim como estamos produzindo dentro de casa. Sabemos das nossas limitações, mas também até onde podemos ir. Que a gente seja aplicado nos detalhes para sair de lá com um bom resultado", disse.

O meia Janeudo acredita em uma grande partida. "Um jogo difícil. O time vem confiante, venceu o último confronto. Vamos encontrar muitas dificuldades, mas estamos bem concentrados. Esperamos chegar lá, com todo o respeito, realizar um grande jogo e, quem sabe se Deus quiser, trazer pontos para a Barra do Ceará", finalizou.