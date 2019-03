Performance no início da temporada preocupa o Tricolor do Pici

Um início de ano bem diferente de 2018. Assim foram os nove primeiros jogos do Fortaleza na atual temporada. Com uma equipe bastante modificada, já que vários jogadores deixaram o Tricolor do Pici, o desempenho da equipe não vem sendo, nem de perto, semelhante aos bons números sob comando do técnico Rogério Ceni.

Em nove jogos disputados até então, o Leão venceu três, empatou outros três e obteve o mesmo número de derrotas, totalizando um aproveitamento de apenas 44%. Já em 2018, a equipe dirigida por Ceni obteve sete triunfos e perdeu em apenas duas oportunidades (uma delas no clássico contra o Ceará), o que representou um aproveitamento de 77,7%.

Com isso, a classificação para a fase semifinal do Campeonato Cearense já virou motivo de preocupação para o treinador do Tricolor de aço. Afinal, em cinco jogos, o Fortaleza somou apenas sete pontos e está fora da zona de classificação, figurando na 5ª colocação.

Durante a entrevista coletiva após mais uma derrota na 2ª fase do Estadual 2019, desta vez contra o Horizonte, por 1 a 0, na última quarta-feira, o técnico Rogério Ceni admitiu a preocupação com a classificação para a fase seguinte do Cearense, já que faltam apenas dois jogos, sendo que um deles é o Clássico-Rei, contra o rival Ceará.

"Se a gente vencesse hoje (o elenco do time do Horizonte) eu não me preocuparia mais. A partir do momento que a gente perde hoje, é lógico (que há preocupação). Nós temos um clássico contra o Ceará, um jogo contra o Floresta, só seis pontos para jogar. Sem dúvida nenhuma preocupa, claro que sim. Temos que ser realistas. Não tem do que se esconder", afirmou o treinador do Leão.

Último revés do Fortaleza foi para o Horizonte, por 1 a 0 Thiago Gadelha

Mais peças

Para voltar a ter uma boa performance, o Fortaleza está buscando novas contratações e vem apostando em jogadores que deram certo na campanha vitoriosa da Série B de 2018, onde a equipe se sagrou campeã. Quatro deles, Edinho, Marcinho, Dodô e Osvaldo, já retornaram ao Pici, mas a maioria ainda não está com 100% de suas condições físicas para atuar, segundo o próprio treinador.

"Nós jogamos dentro da formação que a gente já venceu nesse ano e dentro das possibilidades que a gente tem, com os jogadores que aguentam o máximo de tempo possível, apesar do desgaste dos jogos. Aqueles que ainda não entraram em forma, entram no decorrer da partida, o caso do Marcinho, por exemplo, que pode jogar uns 20 minutos, Dodô que ainda não aguenta mais do que 45 minutos, o Osvaldo, que ainda não está em condições de jogo", explicou.

O Fortaleza volta a campo somente na próxima quinta-feira (7), às 20h30, quando enfrenta o Confiança pela Copa do Nordeste. Em seguida, o Tricolor do Pici tem o Clássico-Rei, no dia 10, às 16 horas. As duas partidas serão na Arena Castelão. Até lá, o Leão tentará recuperar os zagueiros Juan Quintero, que trata um corte no pé, e Roger Carvalho. O atacante Osvaldo também deve reforçar o ataque do time cearense.

Motivado

Osvaldo já está regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF desde o dia 21 de fevereiro e deve mesmo reforçar o Fortaleza já a partir do próximo jogo. "Estou trabalhando para me sentir melhor. Estou vindo de outro ritmo de treinamento e de jogos. Quando cheguei, senti um pouco, mas isso faz parte, e agora estou trabalhando para o mais rápido possível estar de volta ao ritmo do futebol brasileiro. O Rogério tem um estilo de trabalho muito intenso, e nesses dias, conversando com ele, optamos por trabalhar um pouco mais para que eu possa chegar ao meu 100%, e poder ajudar os meus companheiros".

Osvaldo não joga uma partida oficial desde o dia 27 de outubro de 2018, quando disputou a final da Taça Chang FA, na qual o Buriram United perdeu por 3 a 1 para o Chiangrai United. Lá, o atacante marcou três gols em 25 partidas durante a realização da última temporada.

Outro desafio de Osvaldo, além de estar na melhor forma física o mais rápido possível, é a questão da titularidade. O elenco do tricolor tem diversas opções de atacantes velocistas, como: Marcinho, Romarinho, Matheus Alessandro e Edinho.

Há quatro jogos sem vencer, Leão volta a campo pelo Estadual somente no dia 10 de março, já para enfrentar o maior rival, Ceará, em jogo que pode definir sua situação no certame