Pelo 2º ano seguido, o Ferrão deixa o título da 1ª Fase escapar

Pelo 2º ano consecutivo, o Ferroviário não consegue se destacar na 1ª Fase do Campeonato Cearense, mesmo sendo a principal força e clube de camisa mais pesada, já que os outros grandes do Estado, Ceará e Fortaleza, entram direto na 2ª Fase. E por consequência, o Tubarão da Barra perde outra vez a chance de uma valorosa vaga na Copa do Brasil, a deixando escapar para um adversário com menor investimento, mas claramente mais pronto como time.

Foi o caso do Barbalha no ano passado, e este ano, com o título ficando ou com a Raposa dos Verdes Canaviais ou Guarany de Sobral, a ser definido na última rodada, neste domingo.

Em 2019, o Ferrão chegou à última rodada já sem chances de título, com 10 pontos, contra 14 do Barbalha. Este ano, o cenário se repetiu, com o clube somando 9 pontos, contra 14 de Barbalha e Guarany.

Analisando as duas campanhas, o Ferroviário somou, em média, apenas 50% de aproveitamento, evidenciando um desempenho muito abaixo do esperado.

Em 2020, o clube não venceu nas primeiras 3 rodadas - Atlético (1x1), Guarany (0x2) e Caucaia (1x1), já demitindo o técnico Zé Teodoro, e reagindo com Anderson Batatais, somando 7 pontos - Floresta (1x0), Horizonte (2x0) e Pacajus (0x0), mas insuficiente para lutar pelo título.

Uma decepção mesmo iniciando o ano com um grupo reformulado, com apenas 3 remanescentes - o goleiro Nícolas e os atacantes Yago e Guilherme - após uma temporada sem resultados expressivos.

Na última quarta-feira, o Ferroviário empatou sem gols fora de casa contra o Pacajus, resultado que o classificou para a 2ª Fase, e por consequência, evitou qualquer risco de rebaixamento, mas ficou a frustração por não ter mais chances de título da 1ª Fase.

Assim, na 7ª e rodada final, o time coral só cumprirá tabela contra o Barbalha, no domingo, às 16 horas, no Elzir Cabral, buscando apenas manter a 3ª colocação.

O técnico coral, Anderson Batatais, destacou a importância da classificação, mas admite um sabor amargo no empate que o tirou as chances de título da 1ª Fase.

"O empate foi importante, por manter a nossa regularidade de pontuação, a invencibilidade no meu comando, mas saímos com um gosto amargo, porque tínhamos condições de vencer se colocássemos mais volume e intensidade de jogo", disse.

Para o treinador, o objetivo agora é continuar pontuando e iniciar a 2ª Fase com a confiança em alta, já que a defesa ainda não sofreu gols com ele no comando.

"Pouco fomos agredidos nos 3 jogos que fizemos, em termos de chute. Só o Floresta teve mais volume de jogo mas pouco criou. A defesa sendo consistente dá mais confiança ao time. Eu disse a ele que dos males o menor, se não dar para ganhar não perde, pois não se perde confiança".

Reforços

Já classificado para a 2ª Fase, o time coral se concentrará em reforçar a equipe, chegando mais forte para a disputa com Ceará e Fortaleza, além dos outros 5 classificados.

Anderson Batatais admitiu que a equipe precisa de reforços em todos os setores.

"A diretoria está correndo atrás para fortalecer os setores da equipe. Não tivemos muito o que fazer nos 3 jogos, pegamos o bonde andando, sem semanas para treinar e jogo em cima de jogo. Então, vamos contratar dentro daquilo que nós temos e achar soluções. Preciso de jogadores nos três setores, de mais qualidade", disse ele.