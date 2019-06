Pedro Ken espera sequência no Ceará

O meia Pedro Ken quer virar a página no Ceará e iniciar um novo momento no clube. Ele, que após o jogo do último sábado chegou apenas a sua 7ª partida no ano e a 2ª como titular, espera finalmente uma sequência de jogos no Vovô. O camisa 88 sofreu lesões seguidas, o que atrapalhou seu início do ano no clube. A primeira delas ocorreu em fevereiro, quando o meia sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo. Depois disso, uma lesão no ligamento do joelho esquerdo.

No último domingo, diante do Santos no Castelão, Ken foi titular no lugar de Ricardinho, poupado por cansaço muscular no adutor da coxa direita. Ele já havia atuado 27 minutos no 2º tempo diante do Avaí, na Ressacada, melhorando o setor de meio-campo da equipe e até foi elogiado pelo técnico Enderson Moreira.

"Acredito que eu consegui dar a resposta que todo mundo esperava. O objetivo que eu tenho em mente é voltar a buscar essa titularidade, voltar a jogar com mais frequência. Voltar aos velhos tempos que eu tive aqui no Ceará de glórias e vitórias", disse Pedro Ken.

Diante do Bahia, no sábado, às 19h30, na Arena Castelão, pela 8ª rodada da Série A, Pedro Ken segue como uma possibilidade para ocupar a vaga de Ricardinho, que já treina, mas pode ser apenas opção.

Importância

Pedro Ken atuou poucas partidas na temporada de 2019, mas ao chegar a 2017, para a Série B, foi um dos jogadores mais importantes naquela campanha. Ele jogou todas as partidas do Vozão no certame (38), marcou três gols e ajudou o time a subir para a Série A em 3º lugar.

Em 2018, iniciou o ano como titular, mas foi suspenso por seis meses por doping. A defesa do jogador apresentou provas de contaminação cruzada em um suplemento consumido por ele, que voltou a jogar em agosto, atuando em 10 partidas na campanha de recuperação na Série A.