Parceria entre Juninho e Felipe começa a render frutos ao Fortaleza

Desde que chegou ao Fortaleza, o técnico Rogério Ceni deixou transparecer nas escalações de sua equipe que tinha a preferência por volantes que não apenas marcam, mas que saem para o jogo, ou municiam os atacantes nas manobras ofensivas da equipe.

Vários jogadores foram testados e, aos poucos, a dupla Juninho e Felipe vem ganhando a preferência do técnico do Leão. Os dois possuem algumas características semelhantes, como a capacidade de se transformarem em meias, articulando jogadas com um passe mais qualificado.

Felipe e Juninho não são grandes marcadores como os volantes tradicionais, porém, o estilo mais ofensivo, de organização de jogadas e chutes a gol, a média e longa distância são fatores que os capacitam a vestir a camisa de titular. Vindo do Ceará, Juninho estreou contra o Botafogo e, na oportunidade, mesmo com o Leão fazendo uma boa partida, veio a derrota para o time alvinegro carioca.

Junto com Felipe na meia cancha, Juninho encarou outra derrota, frente ao São Paulo, mas finalmente a vitória veio com o triunfo por 3 a 1, de virada, em cima da Chapecoense, na Arena Condá.

Passe

Foi de Juninho o passe em profundidade, que encontrou o atacante Marcinho bem posicionado na área para marcar o segundo gol do Leão.

O técnico Rogério Ceni elogiou os seus volantes, que também fazem o papel de meias, visto que o time não joga com um camisa 10 nato como titular. O único 10 da equipe é Dodô, que está ficando no banco de reservas.

"Nós temos um time rápido e quando encontra um gramado bom e com dois volantes que sabem jogar bem, que são o Juninho e o Felipe, e eles conseguem se conectar bem esse dois jogadores, com a velocidade na frente a referência de um camisa 9, conseguem produzir bem nos jogos", explicou Rogério Ceni.

Barrando

Juninho e Felipe estão barrando outros dois volantes que vinham tendo oportunidades, como Paulo Roberto e Felipe Araruna, que ficam aguardando o rodízio de atletas para retornarem à formação titular.

Por preferir volantes organizadores de jogadas, Rogério Ceni não ficou com o cabeça de área Anderson Uchôa, que foi um dos grandes nomes do acesso à Série B.

Na mesma linha, Derley, que caiu nas graças da torcida do Fortaleza no ano passado, não conseguiu ainda se firmar como titular em 2019, justamente pelo estilo mais ofensivo de Rogério Ceni neste ano. O atleta já fez 13 jogos na temporada e aguarda uma chance, pois a concorrência está muito grande no setor.

Além de Derley, o cabeça de área uruguaio Santiago Romero também não teve muitas oportunidades. "Ele tem a garra dos jogadores uruguaios, mas eu tenho o Paulo Roberto, o Araruna, o Felipe, Juninho, Derley e, por isso, ele deve continuar treinando, se encaixando no esquema de jogo da equipe para poder participar das partidas", disse Rogério Ceni sobre o assunto.

Mudanças

O próximo jogo do Fortaleza será a partida de ida pela decisão da Copa do Nordeste, amanhã, às 21h30, na Arena Castelão, contra o Botafogo/PB. O lateral Diego Ferreira que fez apenas dois jogos, está nos planos do América Mineiro.