Para se afastar do Z-4, Ceará enfrenta Palmeiras, invicto em casa

A situação do Ceará na Série A está longe de ser tranquila. Restando oito rodadas para o fim da Série A, o time cearense visita o vice-líder Palmeiras hoje, às 19 horas, buscando quebrar um tabu: vencer o Porco em sua casa. Na história, foram 12 jogos no Brasileirão, com nove vitórias alviverdes e três empates. Nesta edição, o Palmeiras é, ao lado do Flamengo, um dos únicos que ainda não perdeu em casa. Dos 14 jogos, foram 11 vitórias e três empates. Além disso, o Verdão tem a melhor defesa do campeonato em seus domínios, tendo levado apenas seis gols.

O último encontro de Vovô e Porco rendeu uma inesperada vitória alvinegra, quebrando uma invencibilidade de 33 jogos no Brasileiro, na 11ª rodada. Autor de um dos gols do triunfo por 2 a 0, o atacante Mateus Gonçalves espera repetir o feito em São Paulo. "Palmeiras vem para propor o jogo. Precisamos concentrar num contra-ataque. Tomara que possa sair outro gol pra ajudar a equipe. Por que não?", disse o Camisa 7, que marcou também contra o Fluminense, na rodada passada.

Problemas na defesa

Porém, para o confronto deste sábado (2), o Ceará precisa superar outro desafio: montar sua defesa. O técnico Adilson Batista tem cinco desfalques confirmados, sendo três defensores. Os zagueiros Luiz Otávio (com cansaço muscular) e Tiago Alves (em transição) devem ser substituídos por Valdo e Eduardo Brock.

A principal dúvida é na lateral esquerda. João Lucas sentiu desconforto na coxa e não foi relacionado. Para sua posição, os laterais Samuel Xavier e Cristovam podem ser deslocados da direita, além do volante Auremir, que atuou no setor quando jogou no Fortaleza. O mais provável é que Cristovam assuma a função.

No ataque, as ausências de Lima (conjuntivite) e de Juninho Quixadá (desconforto no adutor) diminuem as opções para o Ceará no duelo.

Adilson deve manter o 4-4-2 que funcionou contra o Flu, com Galhardo e Bergson dando ritmo à pressão alvinegra na frente. Pela direita, Fabinho ajuda na cobertura de Samuel Xavier. William Oliveira e Ricardinho continuam em boa fase na faixa central, com Felipe Silva pela esquerda.

Do outro lado, Mano Menezes tem um time consistente, principalmente no meio-campo. Bruno Henrique e Felipe Melo lideram o ritmo de avanço, distribuindo a bola para os laterais, bem avançados.

O flanco direito é o ponto forte do Verdão, com Marcos Rocha e Dudu explorando justamente o lado fraco do Vovô nesta partida, com um lateral esquerdo improvisado.

Melhor fase

Apesar das dificuldades, o Ceará vive sua melhor fase no Brasileiro. Sem perder há três jogos, o Vovô conquistou sete dos últimos nove pontos. Além disso, independente do resultado, o Vovô não entra no Z-4 ao fim desta rodada.

Um dos principais problemas do técnico Adilson Batista já foi resolvido. No ataque, Bergson se firmou como a opção mais eficiente, balançando as redes em três dos últimos cinco jogos.