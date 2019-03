Para os torcedores, há motivos de sobra para conferir o Clássico-Rei

Desde que foi divulgada a data do primeiro Clássico-Rei do ano, no dia 10 de março, que a expectativa para a chegada deste duelo aumenta com a sua proximidade.

E o que dizer restando uma semana para o duelo entre Fortaleza e Ceará pela 2ª fase do Campeonato Cearense? A cidade já vive um clima diferente pela rivalidade e expectativa do confronto. São mais camisas nas ruas, bandeiras nos carros e provocações entre torcidas.

A cada roda de conversa, grupos em redes sociais, a comparação com os dois times é feita, seja a respeito de como estão suas campanhas em 2019 ou como chegarão para o jogo na Arena Castelão. Afinal, será o primeiro duelo entre ambos, após um 2018 glorioso.

Com os dois na Série A do Campeonato Brasileiro após a permanência do Ceará de forma notável e o título do Fortaleza na Série B.

Motivação

E, sem dúvida, motivos não faltam para apimentar e elevar mais ainda o primeiro Clássico-Rei do ano. O Diário do Nordeste elegeu cinco motivos que tornam o primeiro encontro do ano entre Leão e Vovô um clássico que pode se tornar inesquecível.

O primeiro é pela data comemorativa do Clássico-Rei: em dezembro passado, o maior duelo do futebol cearense completou 100 anos. Além disso, será o primeiro após a confirmação de ambos na Série A após 26 anos. A última vez que os dois estiveram juntos na 1ª divisão brasileira foi em 1993 - ao fim da temporada, os dois acabaram rebaixados.

O terceiro motivo, certamente é o mais determinante para a motivação das torcidas: as posições dos times na tabela, com ambos precisando da vitória por objetivos opostos.

Enquanto o Ceará é o líder da 2ª fase, com 10 pontos, e se classificará com uma vitória diante do Tricolor do Pici, além de praticamente garantir a liderança e vantagens nas semifinais, o Fortaleza vive um situação dramática: com sete pontos, o Leão está em 5º lugar, portanto fora do G-4.

Por isso, o jogo é mais do que decisivo para o time de Rogério Ceni, pois só uma vitória o deixará próximo da classificação. Uma derrota ou mesmo um empate complicaria muito as pretensões leoninas até de classificação, restando apenas mais um jogo pela última rodada, que pode ser um confronto direto com o Floresta, que hoje está no G-4.

Ceni x Lisca

Outro motivo interessante é o duelo de treinadores. O alvinegro Lisca e o tricolor Rogério Ceni foram técnicos que se destacaram na temporada passada por seus trabalhos, repercutidos em todo País, tornando o jogo mais atrativo.

Rogério Ceni comandou o Fortaleza em uma campanha surpreendente, que rendeu o acesso à elite do futebol brasileiro e o título da competição. Isso tudo com o time recém-chegado de oito anos de Série C. A conquista rendeu a classificação direta para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Lisca fez um trabalho de recuperação em um Ceará desacreditado e a caminho de um descenso no Brasileirão. No final, o time que chegou a ser lanterna quase conseguiu vaga na Copa Sul-Americana.

Tabu em jogo

O último motivo atiça ainda mais as torcidas. O Vovô defende uma marca de não ter perdido para o Tricolor no Campeonato Cearense de 2018, vencendo três e empatando um jogo. Além disso, o tabu também envolve Rogério Ceni, já que ele foi o comandante tricolor nos quatro jogos. Ou seja, Ceni tentará vencer o Ceará pela 1ª vez no comando leonino, enquanto o Ceará quer o 5º jogo de tabu.

Em seus elencos, Vovô e Leão têm jogadores experientes em Clássicos-Rei, mas também quem nunca jogou, como os meias Chico, do Vozão, e Marlon, do Leão. Ambos não escondem a ansiedade para que chegue o dia 10.

"Não tem como não pensar no clássico com o Ceará. É um jogo diferente, um Clássico-Rei e que eu ainda não cheguei a participar. Mas vamos buscar chegar forte e realizar um bom jogo para sair com a vitória", declarou Marlon.

"É um dos maiores clássicos do Brasil, de rivalidade muito forte. É se preparar, estar em forma para chegar muito bem ao clássico, dar o melhor e sair com a vitória", disse Chico.